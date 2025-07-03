Газсети предлагает усиленный контроль лицевых счетов — что надо знать

Коммунальная платежка и подсчет на калькуляторе. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Украинским потребителям газа доступна важная функция по добавлению в один аккаунт множества лицевых счетов для оплаты услуги за распределение газа. Это поможет контролировать финансовые вопросы других лиц, в частности, родных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Киевского городского филиала "Газсети".

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Возможность открытия нескольких лицевых счетов в одном аккаунте

В компании отметили, что открытие личного кабинета "Газсети" позволит легче оперировать и контролировать расчеты за услугу. При этом не только свои, но и других лиц, которые каждый раз при оплате нуждаются в помощи.

Так, благодаря мультифункциональности личного кабинета потребителям предоставлена возможность добавления нескольких лицевых счетов.

Для этого не надо каждый раз проходить регистрацию для создания нового аккаунта, а только нужно добавить лицевые счета к своей учетной записи.

Благодаря соответствующему сервису будут доступны 24/7:

оплата услуг по распределению природного газа с функциями Google Pay и Apple Pay;

передача показаний газового счетчика;

загрузка и возможность распечатки квитанций;

проверка расчетов в истории;

дата плановой поверки приборов учета.

Как зарегистрироваться в личном кабинете Газсети

Для того, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, нужно сделать всего несколько простых шагов:

зайти на сайт Газсети или обслуживающего филиала;

перейти в раздел "Личный кабинет";

выбрать опцию "Зарегистрироваться";

из списка выбрать своего Оператора ГРМ;

ввести десятизначный лицевой счет;

дать согласие на обработку персональных данных;

ввести первые три буквы фамилии владельца лицевого счета для идентификации.

После чего нужно в следующем окошке вписать электронный адрес и перейти к своему почтовому ящику, чтобы подтвердить e-mail.

Также в компании опубликовали инструкцию добавления других лицевых счетов в одном аккаунте.

Инструкция. Источник: Газсети

Ранее мы писали о том, что Нафтогаз иногда требует справку об отсутствии задолженности за газ. Такой документ является обязательным в нескольких случаях.

Также сообщалось, что граждане должны предоставлять обновленные данные в случае изменений своих персональной информации. Это требование важно, ведь поможет избежать различных проблем, в частности, накопления долгов.