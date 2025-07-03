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Главная Финансы Расчет за распределение газа — украинцам доступна важная функция

Расчет за распределение газа — украинцам доступна важная функция

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 08:50
Газсети предлагает усиленный контроль лицевых счетов — что надо знать
Коммунальная платежка и подсчет на калькуляторе. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Украинским потребителям газа доступна важная функция по добавлению в один аккаунт множества лицевых счетов для оплаты услуги за распределение газа. Это поможет контролировать финансовые вопросы других лиц, в частности, родных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Киевского городского филиала "Газсети".

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Возможность открытия нескольких лицевых счетов в одном аккаунте

В компании отметили, что открытие личного кабинета "Газсети" позволит легче оперировать и контролировать расчеты за услугу. При этом не только свои, но и других лиц, которые каждый раз при оплате нуждаются в помощи.

Так, благодаря мультифункциональности личного кабинета потребителям предоставлена возможность добавления нескольких лицевых счетов.

Для этого не надо каждый раз проходить регистрацию для создания нового аккаунта, а только нужно добавить лицевые счета к своей учетной записи.

Благодаря соответствующему сервису будут доступны 24/7:

  • оплата услуг по распределению природного газа с функциями Google Pay и Apple Pay;
  • передача показаний газового счетчика;
  • загрузка и возможность распечатки квитанций;
  • проверка расчетов в истории;
  • дата плановой поверки приборов учета.

Как зарегистрироваться в личном кабинете Газсети

Для того, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, нужно сделать всего несколько простых шагов:

  • зайти на сайт Газсети или обслуживающего филиала;
  • перейти в раздел "Личный кабинет";
  • выбрать опцию "Зарегистрироваться";
  • из списка выбрать своего Оператора ГРМ;
  • ввести десятизначный лицевой счет;
  • дать согласие на обработку персональных данных;
  • ввести первые три буквы фамилии владельца лицевого счета для идентификации.

После чего нужно в следующем окошке вписать электронный адрес и перейти к своему почтовому ящику, чтобы подтвердить e-mail.

Также в компании опубликовали инструкцию добавления других лицевых счетов в одном аккаунте.

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Инструкция. Источник: Газсети

Ранее мы писали о том, что Нафтогаз иногда требует справку об отсутствии задолженности за газ. Такой документ является обязательным в нескольких случаях.

Также сообщалось, что граждане должны предоставлять обновленные данные в случае изменений своих персональной информации. Это требование важно, ведь поможет избежать различных проблем, в частности, накопления долгов.

коммунальные услуги Нафтогаз ЖКХ деньги газоснабжение
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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