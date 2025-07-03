Газсети предлагает усиленный контроль лицевых счетов — что надо знать

Расчет за распределение газа — украинцам доступна важная функция
Украинским потребителям газа доступна важная функция по добавлению в один аккаунт множества лицевых счетов для оплаты услуги за распределение газа. Это поможет контролировать финансовые вопросы других лиц, в частности, родных.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра Киевского городского филиала "Газсети".
Возможность открытия нескольких лицевых счетов в одном аккаунте
В компании отметили, что открытие личного кабинета "Газсети" позволит легче оперировать и контролировать расчеты за услугу. При этом не только свои, но и других лиц, которые каждый раз при оплате нуждаются в помощи.
Так, благодаря мультифункциональности личного кабинета потребителям предоставлена возможность добавления нескольких лицевых счетов.
Для этого не надо каждый раз проходить регистрацию для создания нового аккаунта, а только нужно добавить лицевые счета к своей учетной записи.
Благодаря соответствующему сервису будут доступны 24/7:
- оплата услуг по распределению природного газа с функциями Google Pay и Apple Pay;
- передача показаний газового счетчика;
- загрузка и возможность распечатки квитанций;
- проверка расчетов в истории;
- дата плановой поверки приборов учета.
Как зарегистрироваться в личном кабинете Газсети
Для того, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, нужно сделать всего несколько простых шагов:
- зайти на сайт Газсети или обслуживающего филиала;
- перейти в раздел "Личный кабинет";
- выбрать опцию "Зарегистрироваться";
- из списка выбрать своего Оператора ГРМ;
- ввести десятизначный лицевой счет;
- дать согласие на обработку персональных данных;
- ввести первые три буквы фамилии владельца лицевого счета для идентификации.
После чего нужно в следующем окошке вписать электронный адрес и перейти к своему почтовому ящику, чтобы подтвердить e-mail.
Также в компании опубликовали инструкцию добавления других лицевых счетов в одном аккаунте.
Ранее мы писали о том, что Нафтогаз иногда требует справку об отсутствии задолженности за газ. Такой документ является обязательным в нескольких случаях.
Также сообщалось, что граждане должны предоставлять обновленные данные в случае изменений своих персональной информации. Это требование важно, ведь поможет избежать различных проблем, в частности, накопления долгов.
Читайте Новини.LIVE!