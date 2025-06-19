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Головна Фінанси Актуалізація даних клієнтів Нафтогазу — кому необхідна

Актуалізація даних клієнтів Нафтогазу — кому необхідна

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 08:50
Нафтогаз попередив, кому з клієнтів необхідно актуалізувати дані
Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Навіщо Нафтогазу потрібна актуалізація даних клієнтів У яких випадках необхідно обов'язково оновлювати дані

Українські споживачі природного газу зобов'язані оновлювати особисту інформацію у разі змін, що дозволить уникнути різноманітних проблем в розрахунках у майбутньому. У ГК "Нафтогаз України" пояснили, коли саме необхідна актуалізація даних. 

Про це повідомляють Новини.LIVE із посилання на інформацію Нафтогазу.

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Навіщо Нафтогазу потрібна актуалізація даних клієнтів

Як розповіли у газопостачальній компанії, вимога щодо актуалізації даних не є формальністю, адже йдеться про основу для гарантування надання якісних послуг та забезпечення ефективної взаємодії з клієнтами.

"Коли персональна інформація у вашому профілі актуальна, тоді все працює надійно та правильно", — йдеться у повідомленні. 

Пройти відповідну вимогу необхідно для того, щоб надалі уникнути:

  • некоректних нарахувань за спожитий природний газ;
  • будь-яких негараздів з документами;
  • ненадходження актуальних даних за особовим рахунком;
  • ускладненого доступу до онлайн-послуг та неможливості передачі даних приладів обліку;
  • некоректного інформування.
Нафтогаз
Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

У яких випадках необхідно обов'язково оновлювати дані

Клієнтам пояснили, у яких саме випадках виникає потреба внести коректні дані. Серед ключових причин необхідності актуалізації відомостей:

  • зміна прізвища клієнта;
  • якщо було змінено номер телефону чи е-адреси;
  • у разі зміни паспортних даних;
  • у випадку появи невідповідностей даних профілю у системі Нафтогазу.

Для того, щоб актуалізувати дані, громадяни повинні пройти ідентифікацію, обравши на сайті розділ "Актуалізація даних" та заповнивши потрібні дані. Відповідний процес забере лише кілька хвилин, однак матиме важливе значення. 

"Не відкладайте і перевірте свої дані в особистому кабінеті на my.gas.ua. Це швидко, зручно і важливо", — наголосили у компанії.

Раніше ми писали, що клієнти Нафтогазу повідомили про труднощі із передачею даних лічильника після заміни старого приладу на новий. У компанії дали поради, як діяти за таких обставин.  

Також повідомлялося, що українці з вересня 2025 року будуть платити за газ за ціною 7,96 грн/кубометр. Нафтогаз вирішив залишити на колишньому рівні річний план "Фіксований".

комунальні послуги Нафтогаз ЖКГ газ персональні дані
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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