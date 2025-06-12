Оплата рахунків за природний газ — Нафтогаз звернувся до клієнтів

Нафтогаз звернувся до клієнтів щодо розрахунків — що варто знати
У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" назвали альтернативні варіанти здійснення оплати за спожитий природний газ, якщо з якихось причин не надійшла паперова квитанція, а інтернет працює з перебоями для розрахунку онлайн. Для громадян доступні ще дві опції.
Про це йдеться у повідомленні ГК "Нафтогаз України" у Facebook.
Альтернативні варіанти здійснення розрахунку за газ
У повідомленнях на сторінці газопостачальної компанії громадяни просять надати пояснення, як здійснювати розрахунок за спожите блакитне паливо, якщо немає доступу ані до електронних, ані до паперових квитанцій.
"Якщо немає інтернету (поганий) і немає паперової квитанції, як платити?" — йдеться в одному із повідомлень.
Представники Нафтогазу зазначили, що за таких умов громадяни можуть скористатися ще двома варіантами оплати.
Клієнти компанії можуть оплатити рахунки за спожитий газ також у відділеннях банків чи відділеннях Укрпошти, якщо така опція доступна у регіоні.
Реквізити газопостачальної компанії:
- ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"
- ЄДРПОУ 40121452
- п/р UA893004650000000260323012042
- в АТ "Ощадбанк" м. Києва
- МФО 300465.
"У призначенні платежу обовʼязково вкажіть, будь ласка, Ваш особовий рахунок та перевірте коректність введеної Вами інформації", — йдеться у повідомленні.
За консультаціями щодо надходження паперових рахунків за спожитий газ за конкретними адресами радять звертатися у приватні повідомлення, надавши особовий рахунок.
Як завантажити рахунок з особистого кабінету
Також українцям дали інструкцію, як швидко завантажити платіжку з особистого кабінету ГК "Нафтогаз України", щоб не чекати на паперову версію. Для цього необхідно зробити кілька кроків:
- зайти в особистий кабінет my.gas.ua;
- перейти у розділ "Оплата за газ";
- натиснути кнопку "Актуальний рахунок";
- дочекатися завантаження платіжки на пристрій.
Якщо потрібен рахунок за попередні періоди, то необхідно:
- перейти у розділ "Історія розрахунків";
- обрати відповідний місяць;
- натиснути кнопку "Отримати рахунок";
- обрати позначку "Завантажити".
Раніше ми розповідали про те, що клієнтам Нафтогазу доступна невелика знижка за природний газ. Бонус передбачений тільки для тих, хто оплачує рахунки за допомогою онлайн-сервісів.
Також повідомлялося, що в Нафтогазі дали українцям рекомендації щодо даних у платіжках. Громадяни можуть самостійно контролювати суми до сплати, борг та переплату.
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