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Головна Фінанси Нафтогаз звернувся до клієнтів щодо розрахунків — що варто знати

Нафтогаз звернувся до клієнтів щодо розрахунків — що варто знати

Ua en ru
Дата публікації: 12 червня 2025 08:50
Оплата рахунків за природний газ — Нафтогаз звернувся до клієнтів
Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Ключові моменти Альтернативні варіанти здійснення розрахунку за газ Як завантажити рахунок з особистого кабінету

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" назвали альтернативні варіанти здійснення оплати за спожитий природний газ, якщо з якихось причин не надійшла паперова квитанція, а інтернет працює з перебоями для розрахунку онлайн. Для громадян доступні ще дві опції.

Про це йдеться у повідомленні ГК "Нафтогаз України" у Facebook.

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Альтернативні варіанти здійснення розрахунку за газ 

У повідомленнях на сторінці газопостачальної компанії громадяни просять надати пояснення, як здійснювати розрахунок за спожите блакитне паливо, якщо немає доступу ані до електронних, ані до паперових квитанцій.

"Якщо немає інтернету (поганий) і немає паперової квитанції, як платити?" — йдеться в одному із повідомлень.

Представники Нафтогазу зазначили, що за таких умов громадяни можуть скористатися ще двома варіантами оплати.

Клієнти компанії можуть оплатити рахунки за спожитий газ також у відділеннях банків чи відділеннях Укрпошти, якщо така опція доступна у регіоні. 

Реквізити газопостачальної компанії:

  • ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"
  • ЄДРПОУ 40121452
  • п/р UA893004650000000260323012042
  • в АТ "Ощадбанк" м. Києва
  • МФО 300465.

"У призначенні платежу обовʼязково вкажіть, будь ласка, Ваш особовий рахунок та перевірте коректність введеної Вами інформації", — йдеться у повідомленні.

За консультаціями щодо надходження паперових рахунків за спожитий газ за конкретними адресами радять звертатися у приватні повідомлення, надавши особовий рахунок.

Як завантажити рахунок з особистого кабінету

Також українцям дали інструкцію, як швидко завантажити платіжку з особистого кабінету ГК "Нафтогаз України", щоб не чекати на паперову версію. Для цього необхідно зробити кілька кроків:

  • зайти в особистий кабінет my.gas.ua;
  • перейти у розділ "Оплата за газ";
  • натиснути кнопку "Актуальний рахунок";
  • дочекатися завантаження платіжки на пристрій.
Нафтогаз
Ілюстрація. Джерело: ГК Нафтогаз у Fb

Якщо потрібен рахунок за попередні періоди, то необхідно:

  • перейти у розділ "Історія розрахунків";
  • обрати відповідний місяць;
  • натиснути кнопку "Отримати рахунок";
  • обрати позначку "Завантажити".

 
Раніше ми розповідали про те, що клієнтам Нафтогазу доступна невелика знижка за природний газ. Бонус передбачений тільки для тих, хто оплачує рахунки за допомогою онлайн-сервісів.  

Також повідомлялося, що в Нафтогазі дали українцям рекомендації щодо даних у платіжках. Громадяни можуть самостійно контролювати суми до сплати, борг та переплату. 

комунальні послуги Нафтогаз ЖКГ газ рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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