Оплата коммуналки через ПриватБанк — как платить меньшие комиссии

Украинцы, которые являются клиентами государственного "ПриватБанка", могут экономить на оплате жилищно-коммунальных услуг в случае осуществления платежей через цифровые сервисы финучреждения. Речь идет об уплате комиссий, которые, в зависимости от способа оплаты, могут быть минимальными.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на тарифную информацию банка.

Преимущества осуществления платежей через ПриватБанк

По информации финучреждения, миллионы клиентов финучреждения пользуются услугами ПриватБанка для оплаты коммунальных услуг. Такие сервисы максимально облегчают осуществление расчетов, позволяя экономить время и деньги.

Среди ключевых преимуществ осуществления платежей в банкинге "Приват24":

минимальные комиссии;

круглосуточный доступ к "Приват24";

оперативность;

отсутствие очередей;

контроль за платежами в истории оплаты;

доступ к квитанциям из архивов.

Клиенты ПриватБанка могут осуществлять оплату коммунальных услуг по разным каналам. Сервис доступен:

на сайте "Приват24";

в приложении "Приват24" (Android и iOS);

через терминалы самообслуживания;

через телефонный звонок по номеру 3700.

В частности, для того, чтобы произвести оплату через разговор с оператором, необходимо минимум времени. Для этого нужно:

набрать номер 3700 со своего мобильного телефона;

сообщить номер карты, с которой будет осуществляться платеж;

указать куда и за какую услугу необходимо перевести средства (название услуги/предприятия, куда должен поступить платеж, его реквизиты);

назвать реквизиты плательщика, период оплаты, добавить показатели счетчиков;

указать необходимую сумму платежа.

Комиссии по оплате услуг ЖКХ в ПриватБанке

Комиссии по оплате услуг ЖКХ в ПриватБанке различаются в зависимости от ряда обстоятельств. В частности, нет комиссии, если это делать через Приват24/Автоплатежи с Карты для выплат в сумме до 5 тыс. грн в месяц (включительно) и не более 15 платежей.

Если по короткому номеру телефона 3700, то цена равна комиссии отделения.

В случае осуществления платежей за кредитные средства, то без дополнительной комиссии при наличии договора с получателем.

Если платежи осуществляются с карт других банков, то взыщут дополнительную комиссию в терминале самообслуживания в 1%.

Комиссия за платежи за коммунальные услуги неидентифицированных клиентов ПриватБанка в кассе составляет до 1 тыс. грн — 15 грн, от 1 тыс. грн — 1% (min 15 грн, max 200 грн).

Комиссии за услуги. Источник: ПриватБанк

