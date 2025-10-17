Оплата комуналки через ПриватБанк — як сплачувати менші комісії

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

Українці, які є клієнтами державного "ПриватБанку", можуть заощаджувати на оплаті житлово-комунальних послуг у разі здійснення платежів через цифрові сервіси фінустанови. Йдеться про сплату комісій, які, залежно від способу оплати, можуть бути мінімальними.

Переваги здійснення платежів через ПриватБанк

За інформацією фінустанови, мільйони клієнтів фінустанови користуються послугами ПриватБанку для оплати комунальних послуг. Такі сервіси максимально полегшують здійснення розрахунків, даючи змогу заощаджувати час та гроші.

З-поміж ключових переваг здійснення платежів у банкінгу "Приват24":

мінімальні комісії;

цілодобовий доступ до "Приват24";

оперативність;

відсутність черг;

контроль за платежами в історії оплати;

доступ до квитанцій з архівів.

Клієнти ПриватБанку можуть здійснювати оплату комунальних послуг за різними каналами. Сервіс доступний:

на сайті "Приват24";

у застосунку "Приват24" (Android та iOS);

через термінали самообслуговування;

через телефонний дзвінок за номером 3700.

Зокрема, для того, щоб зробити оплату через розмову з оператором, необхідно мінімум часу. Для цього треба:

набрати номер 3700 зі свого мобільного телефону;

повідомити номер карти, з якої буде здійснюватися платіж;

вказати куди та за яку послугу необхідно переказати кошти (назва послуги/підприємства, куди має надійти платіж, його реквізити);

назвати реквізити платника, період оплати, додати показники лічильників;

вказати необхідну суму платежу.

Комісії з оплати послуг ЖКГ у ПриватБанку

Комісії з оплати послуг ЖКГ у ПриватБанку різняться залежно від низки обставин. Зокрема, немає комісії, якщо це робити через Приват24/Автоплатежі з Картки для виплат у сумі до 5 тис. грн на місяць (включно) і не більше ніж 15 платежів.

Якщо за коротким номером телефону 3700, то ціна дорівнює комісії відділення.

У разі здійснення платежів за кредитні кошти, то без додаткової комісії за наявності договору з отримувачем.

Якщо платежі здійснюються з карток інших банків, то стягнуть додаткову комісію у терміналі самообслуговування в 1%.

Комісія за платежі за комунальні послуги неідентифікованих клієнтів ПриватБанку в касі становить до 1 тис. грн — 15 грн, від 1 тис. грн — 1% (min 15 грн, max 200 грн).

