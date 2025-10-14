ПриватБанк предупредил клиентов, как сохранить доступ к счетам — подробности

Карта ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" могут потерять доступ к любым операциям по картам и к собственным счетам. Согласно объяснению представителей банка, избежать угрозы можно в случае осуществления процедуры внесения обновленных персональных данных в систему.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE, ссылаясь на информацию банка.

Обновление персональной информации в ПриватБанке

Как объясняют в финучреждении, все клиенты, которые получат сообщение в мобильном приложении или веб-версии "Приват24", должны обновить персональную информацию.

Такое требование касается даже тех, у кого соответствующая информация не претерпела изменений. По меньшей мере раз в год банк требует наличия актуальных данных и документального подтверждения их действительности.

Клиенты обязаны обновлять данные для дальнейшего обслуживания счетов, поскольку, если соответствующее требование проигнорировать, не заполнив данные в анкете-опроснике, любые операции по картам и счетам станут невозможными.

В банке отмечают, что действуют в рамках закона о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных нелегальным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Такие правила распространяются на все финучреждения в стране во время военного положения. Банки обязаны принимать меры по контролю достоверности документов и данных о гражданах.

"Период обновления данных для каждого клиента определяется индивидуально по совокупности факторов, определенных постановлением НБУ № 65 от 20.05.2020, но не реже чем раз в пять лет", — пояснили в банковском учреждении.

Как подтвердить данные в приложении "Приват24"

В банке рассказали, как пройти процедуру по обновлению анкетных данных. В частности, в приложении "Приват24" необходимо:

нажать на пункт "Актуализировать информацию";

подтвердить отсутствие связей с государствами-агрессорами (Россия/Беларусь);

ввести ПИН-код карты;

указать персональную информацию в анкете;

добавить документ либо в "Дії, либо выбрав из списка;

сделать фотоснимок документа, если обновление происходит не в "Дії";

указать адрес регистрации/фактическое место жительства;

добавить сведения о соцстатусе.

После этого в приложении высветится сообщение "Документы получены на проверку" и поступит просьба поставить подпись под документами.

