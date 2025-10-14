ПриватБанк предупредил клиентов, как сохранить доступ к счетам — подробности

Операции в приложении Приват24 — кому грозит потеря доступа
Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" могут потерять доступ к любым операциям по картам и к собственным счетам. Согласно объяснению представителей банка, избежать угрозы можно в случае осуществления процедуры внесения обновленных персональных данных в систему.
Обновление персональной информации в ПриватБанке
Как объясняют в финучреждении, все клиенты, которые получат сообщение в мобильном приложении или веб-версии "Приват24", должны обновить персональную информацию.
Такое требование касается даже тех, у кого соответствующая информация не претерпела изменений. По меньшей мере раз в год банк требует наличия актуальных данных и документального подтверждения их действительности.
Клиенты обязаны обновлять данные для дальнейшего обслуживания счетов, поскольку, если соответствующее требование проигнорировать, не заполнив данные в анкете-опроснике, любые операции по картам и счетам станут невозможными.
В банке отмечают, что действуют в рамках закона о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных нелегальным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Такие правила распространяются на все финучреждения в стране во время военного положения. Банки обязаны принимать меры по контролю достоверности документов и данных о гражданах.
"Период обновления данных для каждого клиента определяется индивидуально по совокупности факторов, определенных постановлением НБУ № 65 от 20.05.2020, но не реже чем раз в пять лет", — пояснили в банковском учреждении.
Как подтвердить данные в приложении "Приват24"
В банке рассказали, как пройти процедуру по обновлению анкетных данных. В частности, в приложении "Приват24" необходимо:
- нажать на пункт "Актуализировать информацию";
- подтвердить отсутствие связей с государствами-агрессорами (Россия/Беларусь);
- ввести ПИН-код карты;
- указать персональную информацию в анкете;
- добавить документ либо в "Дії, либо выбрав из списка;
- сделать фотоснимок документа, если обновление происходит не в "Дії";
- указать адрес регистрации/фактическое место жительства;
- добавить сведения о соцстатусе.
После этого в приложении высветится сообщение "Документы получены на проверку" и поступит просьба поставить подпись под документами.
