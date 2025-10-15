Приват24 будет доступен без оплаты за интернет — кто сможет воспользоваться

Приложение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Клиентам государственного "ПриватБанка" расширили возможности по мобильному банкингу. Они станут первыми в Украине, кто сможет пользоваться мобильным банком без оплаты за интернет.

О таких новациях информирует пресс-служба банка.

Читайте также:

Услуги приложения ПриватБанка без оплаты за интернет

Как сообщают в финучреждении, для клиентов впервые в Украине предоставят возможность пользоваться мобильным банком "Приват24" бесплатно.

Такие правила распространятся на клиентов на территории Украины, которые пользуются услугами мобильных операторов Vodafone и lifecell.

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, клиенты больше не будут тратить мегабайты интернета при доступе к услугам мобильного банка благодаря сотрудничеству крупнейшего государственного финучреждения с ведущими операторами сотовой связи.

"Мы предоставляем беспрепятственный доступ к мобильному банку всем клиентам, и в первую очередь тем, кто наиболее нуждается — военным, даже когда не хватает метров интернета и отсутствуют средства на балансе", — говорится в сообщении.

Иллюстрация. Источник: ПриватБанк

Какие услуги будут доступны без оплаты за интернет

По информации банка, клиентам будет предоставлен доступ к абсолютно всем функциям мобильного банка "Приват24".

Таким образом, даже при отсутствии доступного баланса мобильного интернета можно будет без ограничений осуществлять в "Приват24" все необходимые финансовые операции. В частности:

пополнение мобильного телефона;

переводы средств;

оплату жилищно-коммунальных услуг.

