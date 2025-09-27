В Ощадбанке есть возможность оплаты услуг ЖКХ без комиссии — инструкция

Коммунальные платежки и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка" могут делать расчеты за жилищно-коммунальные услуги без уплаты каких-либо комиссий. Для этого необходимо лишь осуществлять оплату онлайн через банковское приложение.

Комиссии при оплате услуг ЖКХ в Ощадбанке

По данным банка, оплата наличными средствами в отделениях банка предусматривает комиссию. В частности, в кассах взимают за соответствующий сервис минимально 25 грн (составляет 1% от суммы). Также не является бесплатной услуга через терминалы Ощадбанка и других банков.

Клиенты могут избежать уплаты комиссии, воспользовавшись электронными сервисами. Однако это правило действует, если между поставщиком услуг и финучреждением нет дополнительного договора, предусматривающего комиссию.

Инструкция, как не платить комиссию

Для оплаты коммунальных платежей в "Ощад24/7" через компьютер необходимо:

выбрать пункт "Платежи и переводы";

подпункт "Коммунальные платежи";

выбрать в своей области необходимо вид коммунуслуги;

ввести номер лицевого счета;

необходимую сумму;

подтвердить оплату.

Рассчитаться за коммунальные услуги можно через мобильное приложение "Ощад 24/7". Для этого нужно иметь карту "Моя карта", последующие действия такие:

зайти в приложение банка "Мобильный Ощад;

выбрать раздел "Платежи";

нажать "Коммунальные, Телефония, Интернет и ТВ";

произвести оплату с карты.

Также жители столицы могут оформить "Карту киевлянина" и оплачивать услуги без комиссии в точках "Центра коммунального сервиса" или на портале.

