Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Расчет за коммуналку в Ощадбанке — как не переплачивать

Расчет за коммуналку в Ощадбанке — как не переплачивать

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 06:01
В Ощадбанке есть возможность оплаты услуг ЖКХ без комиссии — инструкция
Коммунальные платежки и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка" могут делать расчеты за жилищно-коммунальные услуги без уплаты каких-либо комиссий. Для этого необходимо лишь осуществлять оплату онлайн через банковское приложение.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Реклама
Читайте также:

Комиссии при оплате услуг ЖКХ в Ощадбанке

По данным банка, оплата наличными средствами в отделениях банка предусматривает комиссию. В частности, в кассах взимают за соответствующий сервис минимально 25 грн (составляет 1% от суммы). Также не является бесплатной услуга через терминалы Ощадбанка и других банков.

Клиенты могут избежать уплаты комиссии, воспользовавшись электронными сервисами. Однако это правило действует, если между поставщиком услуг и финучреждением нет дополнительного договора, предусматривающего комиссию.

Инструкция, как не платить комиссию

Для оплаты коммунальных платежей в "Ощад24/7" через компьютер необходимо:

  • выбрать пункт "Платежи и переводы";
  • подпункт "Коммунальные платежи";
  • выбрать в своей области необходимо вид коммунуслуги;
  • ввести номер лицевого счета;
  • необходимую сумму;
  • подтвердить оплату.

Рассчитаться за коммунальные услуги можно через мобильное приложение "Ощад 24/7". Для этого нужно иметь карту "Моя карта", последующие действия такие:

  • зайти в приложение банка "Мобильный Ощад;
  • выбрать раздел "Платежи";
  • нажать "Коммунальные, Телефония, Интернет и ТВ";
  • произвести оплату с карты.

Также жители столицы могут оформить "Карту киевлянина" и оплачивать услуги без комиссии в точках "Центра коммунального сервиса" или на портале.

Ранее мы писали, что у клиентов Ощадбанка могут возникать трудности во время процедуры замены карт. В финучреждении советуют уточнять такую возможность через контакт-центр.

Также мы сообщали о проблемах с выданными через банкоматы Ощадбанка купюрами. Некоторые из них терминалы не принимают, ведь не способны распознать.

коммунальные услуги Ощадбанк деньги банки финансы
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации