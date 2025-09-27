В Ощадбанке есть возможность оплаты услуг ЖКХ без комиссии — инструкция

Расчет за коммуналку в Ощадбанке — как не переплачивать
Клиенты государственного "Ощадбанка" могут делать расчеты за жилищно-коммунальные услуги без уплаты каких-либо комиссий. Для этого необходимо лишь осуществлять оплату онлайн через банковское приложение.
Комиссии при оплате услуг ЖКХ в Ощадбанке
По данным банка, оплата наличными средствами в отделениях банка предусматривает комиссию. В частности, в кассах взимают за соответствующий сервис минимально 25 грн (составляет 1% от суммы). Также не является бесплатной услуга через терминалы Ощадбанка и других банков.
Клиенты могут избежать уплаты комиссии, воспользовавшись электронными сервисами. Однако это правило действует, если между поставщиком услуг и финучреждением нет дополнительного договора, предусматривающего комиссию.
Инструкция, как не платить комиссию
Для оплаты коммунальных платежей в "Ощад24/7" через компьютер необходимо:
- выбрать пункт "Платежи и переводы";
- подпункт "Коммунальные платежи";
- выбрать в своей области необходимо вид коммунуслуги;
- ввести номер лицевого счета;
- необходимую сумму;
- подтвердить оплату.
Рассчитаться за коммунальные услуги можно через мобильное приложение "Ощад 24/7". Для этого нужно иметь карту "Моя карта", последующие действия такие:
- зайти в приложение банка "Мобильный Ощад;
- выбрать раздел "Платежи";
- нажать "Коммунальные, Телефония, Интернет и ТВ";
- произвести оплату с карты.
Также жители столицы могут оформить "Карту киевлянина" и оплачивать услуги без комиссии в точках "Центра коммунального сервиса" или на портале.
