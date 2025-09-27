В Ощадбанку є можливість оплати послуг ЖКГ без комісії — інструкція

Комунальні платіжки та гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "Ощадбанку" можуть робити розрахунки за житлово-комунальні послуги без сплати жодних комісій. Для цього необхідно лише здійснювати оплату онлайн через банківський застосунок.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

Комісії під час оплати послуг ЖКГ в Ощадбанку

За даними банку, оплата готівковими коштами у відділеннях банку передбачає комісію. Зокрема, в касах стягують за відповідний сервіс мінімально 25 грн (становить 1% від суми). Також не є безкоштовною послуга через термінали Ощадбанку та інших банків.

Клієнти можуть уникнути сплати комісії, скориставшись електронними сервісами. Проте це правило діє, якщо між постачальником послуг та фінустановою немає додаткового договору, що передбачає комісію.

Інструкція, як не сплачувати комісію

Для оплати комунальних платежів в "Ощад 24/7" через комп'ютер необхідно:

обрати пункт "Платежі та перекази";

підпункт "Комунальні платежі";

обрати у своїй області необхідно вид комунпослуги;

ввести номер особового рахунку;

необхідну суму;

підтвердити оплату.

Розрахуватися за комунальні послуги також можна через мобільний застосунок "Ощад24/7". Для цього потрібно мати карту "Моя картка", подальші дії такі:

зайти в застосунок банку "Мобільний Ощад";

обрати розділ "Платежі";

натиснути "Комунальні, Телефонія, Інтернет та ТБ";

зробити оплату з карти.

Також жителі столиці можуть оформити "Картку киянина" та оплачувати послуги без комісії у точках "Центру комунального сервісу" чи на порталі.

