Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Розрахунок за комуналку в Ощадбанку — як не переплачувати

Розрахунок за комуналку в Ощадбанку — як не переплачувати

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 06:01
В Ощадбанку є можливість оплати послуг ЖКГ без комісії — інструкція
Комунальні платіжки та гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного "Ощадбанку" можуть робити розрахунки за житлово-комунальні послуги без сплати жодних комісій. Для цього необхідно лише здійснювати оплату онлайн через банківський застосунок.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

Реклама
Читайте також:

Комісії під час оплати послуг ЖКГ в Ощадбанку

За даними банку, оплата готівковими коштами у відділеннях банку передбачає комісію. Зокрема, в касах стягують за відповідний сервіс мінімально 25 грн (становить 1% від суми). Також не є безкоштовною послуга через термінали Ощадбанку та інших банків.

Клієнти можуть уникнути сплати комісії, скориставшись електронними сервісами. Проте це правило діє, якщо між постачальником послуг та фінустановою немає додаткового договору, що передбачає комісію.

Інструкція, як не сплачувати комісію

 Для оплати комунальних платежів в "Ощад 24/7" через комп'ютер необхідно:

  • обрати пункт "Платежі та перекази";
  • підпункт "Комунальні платежі";
  • обрати у своїй області необхідно вид комунпослуги;
  • ввести номер особового рахунку;
  • необхідну суму;
  • підтвердити оплату.

Розрахуватися за комунальні послуги також можна через мобільний застосунок "Ощад24/7". Для цього потрібно мати карту "Моя картка", подальші дії такі:

  • зайти в застосунок банку "Мобільний Ощад";
  • обрати розділ "Платежі";
  • натиснути "Комунальні, Телефонія, Інтернет та ТБ";
  • зробити оплату з карти.

Також жителі столиці можуть оформити "Картку киянина" та оплачувати послуги без комісії у точках "Центру комунального сервісу" чи на порталі.

Раніше ми писали, що у клієнтів Ощадбанку можуть виникати труднощі під час процедури заміни карт. У фінустанові радять уточнювати таку можливість через контакт-центр.  

Також ми повідомляли про проблеми з виданими через банкомати Ощадбанку купюрами. Деякі з них термінали не приймають, адже не здатні розпізнати.  

комунальні послуги Ощадбанк гроші банки фінанси
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації