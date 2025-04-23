Личный газовый паспорт — что нужно знать об ЕІС-код

Расчет за газ — зачем знать ЕІС-код и для чего нужен
Потребителям природного газа рассказали, для чего нужно знать ЕІС-код, содержащий информацию о регионе и поставщике голубого топлива. Также уточнили, где и как его можно получить.
Об этом говорится на официальной странице Волынского филиала "Газсети" в Facebook.
Для чего нужен ЕІС-код
Как отметили в филиале "Газсети", ЕІС-код является персональным кодом идентификации потребителя как субъекта рынка газа или точки коммерческого учета, который присваивается Оператором газораспределительной системы.
Речь идет об уникальном 16-значном идентификаторе, который предоставляют каждой точке потребления газа в стране. Он содержит данные об области и поставщике топлива для конкретного дома.
Такой ЕІС-код необходимо знать для решения таких ситуаций:
- для идентификации — с помощью компания "Газсети" сможет установить потребителя газа;
- для учета потребления — код используют для учета количества потребленного голубого топлива и формирования счетов;
- для взаимодействия с газораспределительной компанией — в случае обращения в центр обслуживания клиентов для решения ряда вопросов.
ЕІС-код является личным газовым паспортом, который поможет быстро и удобно взаимодействовать с представителями "Газсети".
Как клиенту получить ЕІС-код
Граждане могут получить свой ЕІС-код, сделав несколько простых шагов. В частности, если это делать онлайн, то для этого нужно:
- зайти в личный кабинет "Газсети";
- перейти по соответствующей ссылке;
- в разделе "Мои данные" будет указан ЕІС-код.
Также можно просмотреть счета за газ. ЕІС-код указывают в верхней части документа.
Кроме того, можно позвонить в контакт-центр "Газсети" и выяснить у оператора, указав свой адрес и имя.
Также важно никогда не передавать ЕІС-код посторонним лицам во избежание мошенничества.
Клиентам советуют:
- хранить свой ЕІС-код в безопасном месте.
- проверять его правильность каждый раз при обращении в компанию "Газсети".
"Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь в контакт-центр "Газсети", — добавили в филиале.
Ранее мы сообщали, что в Нафтогазе объяснили, почему украинцы не получают скидку в 1% от суммы. Чтобы получить такой бонус, надо выполнить несколько условий.
Также мы писали, от чего зависит надежность газоснабжения в областях. В Нафтогазе дали рекомендации, как совместно сформировать стабильную энергосистему страны.
Читайте Новини.LIVE!