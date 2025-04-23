Личный газовый паспорт — что нужно знать об ЕІС-код

Платежка за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Потребителям природного газа рассказали, для чего нужно знать ЕІС-код, содержащий информацию о регионе и поставщике голубого топлива. Также уточнили, где и как его можно получить.

Об этом говорится на официальной странице Волынского филиала "Газсети" в Facebook.

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Для чего нужен ЕІС-код

Как отметили в филиале "Газсети", ЕІС-код является персональным кодом идентификации потребителя как субъекта рынка газа или точки коммерческого учета, который присваивается Оператором газораспределительной системы.

Речь идет об уникальном 16-значном идентификаторе, который предоставляют каждой точке потребления газа в стране. Он содержит данные об области и поставщике топлива для конкретного дома.

Такой ЕІС-код необходимо знать для решения таких ситуаций:

для идентификации — с помощью компания "Газсети" сможет установить потребителя газа;

для учета потребления — код используют для учета количества потребленного голубого топлива и формирования счетов;

для взаимодействия с газораспределительной компанией — в случае обращения в центр обслуживания клиентов для решения ряда вопросов.

ЕІС-код является личным газовым паспортом, который поможет быстро и удобно взаимодействовать с представителями "Газсети".

Как клиенту получить ЕІС-код

Граждане могут получить свой ЕІС-код, сделав несколько простых шагов. В частности, если это делать онлайн, то для этого нужно:

зайти в личный кабинет "Газсети";

перейти по соответствующей ссылке;

в разделе "Мои данные" будет указан ЕІС-код.

Также можно просмотреть счета за газ. ЕІС-код указывают в верхней части документа.

Кроме того, можно позвонить в контакт-центр "Газсети" и выяснить у оператора, указав свой адрес и имя.

Платежка. Источник: Волынский филиал Газсети

Также важно никогда не передавать ЕІС-код посторонним лицам во избежание мошенничества.

Клиентам советуют:

хранить свой ЕІС-код в безопасном месте.

проверять его правильность каждый раз при обращении в компанию "Газсети".

"Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь в контакт-центр "Газсети", — добавили в филиале.

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