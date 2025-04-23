Особистий газовий паспорт — що треба знати про ЕІС-код

Платіжка за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Споживачам природного газу розповіли, для чого потрібно знати ЕІС-код, що містить інформацію про регіон та постачальника блакитного палива. Також уточнили, де і як його можна отримати.

Про це йдеться на офіційній сторінці Волинської філії "Газмережі" у Facebook.

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Для чого потрібен ЕІС-код

Як зазначили у філії "Газмережі", ЕІС-код є персональним кодом ідентифікації споживача як суб’єкта ринку газу або точки комерційного обліку, що присвоюється Оператором газорозподільної системи.

Йдеться про унікальний 16-значний ідентифікатор, який надають кожній точці споживання газу в країні. Він містить дані про область та постачальника палива для конкретної оселі.

Такий ЕІС-коду необхідно знати для вирішення таких ситуацій:

для ідентифікації — за допомогою компанія "Газмережі" зможе встановити споживача газу;

для обліку споживання — код використовують для обліку кількості спожитого блакитного палива та формування рахунків;

для взаємодії з газорозподільною компанією — у разі звернення до центру обслуговування клієнтів для вирішення низки питань.

ЕІС-код є особистим газовим паспортом, який допоможе швидко та зручно взаємодіяти із представниками "Газмережі".

Як клієнту отримати ЕІС-код

Громадяни можуть отримати свій ЕІС-код, зробивши кілька простих кроків. Зокрема, якщо це робити онлайн, то для цього потрібно:

зайти в особистий кабінет "Газмережі";

перейти за відповідним посиланням;

у розділі "Мої дані" буде вказаний ЕІС-код.

Також можна переглянути рахунки за газ. ЕІС-код вказують у верхній частині документа.

Окрім того, можна зателефонувати в контакт-центр "Газмережі" та з’ясувати в оператора, вказавши свою адресу та ім'я.

Платіжка. Джерело: Волинська філія Газмережі

Також важливо ніколи не передавати ЕІС-код стороннім особам для уникнення шахрайства.

Клієнтам радять:

зберігати свій ЕІС-код в безпечному місці.

перевіряти його правильність щоразу при зверненні до компанії "Газмережі".

"Якщо у вас виникли будь-які питання, зверніться до контакт-центру "Газмережі", — додали у філії.

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