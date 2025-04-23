Особистий газовий паспорт — що треба знати про ЕІС-код

Розрахунок за газ — навіщо знати ЕІС-код і для чого потрібен
Споживачам природного газу розповіли, для чого потрібно знати ЕІС-код, що містить інформацію про регіон та постачальника блакитного палива. Також уточнили, де і як його можна отримати.
Про це йдеться на офіційній сторінці Волинської філії "Газмережі" у Facebook.
Для чого потрібен ЕІС-код
Як зазначили у філії "Газмережі", ЕІС-код є персональним кодом ідентифікації споживача як суб’єкта ринку газу або точки комерційного обліку, що присвоюється Оператором газорозподільної системи.
Йдеться про унікальний 16-значний ідентифікатор, який надають кожній точці споживання газу в країні. Він містить дані про область та постачальника палива для конкретної оселі.
Такий ЕІС-коду необхідно знати для вирішення таких ситуацій:
- для ідентифікації — за допомогою компанія "Газмережі" зможе встановити споживача газу;
- для обліку споживання — код використовують для обліку кількості спожитого блакитного палива та формування рахунків;
- для взаємодії з газорозподільною компанією — у разі звернення до центру обслуговування клієнтів для вирішення низки питань.
ЕІС-код є особистим газовим паспортом, який допоможе швидко та зручно взаємодіяти із представниками "Газмережі".
Як клієнту отримати ЕІС-код
Громадяни можуть отримати свій ЕІС-код, зробивши кілька простих кроків. Зокрема, якщо це робити онлайн, то для цього потрібно:
- зайти в особистий кабінет "Газмережі";
- перейти за відповідним посиланням;
- у розділі "Мої дані" буде вказаний ЕІС-код.
Також можна переглянути рахунки за газ. ЕІС-код вказують у верхній частині документа.
Окрім того, можна зателефонувати в контакт-центр "Газмережі" та з’ясувати в оператора, вказавши свою адресу та ім'я.
Також важливо ніколи не передавати ЕІС-код стороннім особам для уникнення шахрайства.
Клієнтам радять:
- зберігати свій ЕІС-код в безпечному місці.
- перевіряти його правильність щоразу при зверненні до компанії "Газмережі".
"Якщо у вас виникли будь-які питання, зверніться до контакт-центру "Газмережі", — додали у філії.
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