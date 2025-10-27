Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Расчет за электроэнергию — кто из украинцев будет платить меньше

Расчет за электроэнергию — кто из украинцев будет платить меньше

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 08:50
обновлено: 09:06
Оплата коммуналки — кто из украинцев будет отдавать меньше за электроэнергию
Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине действует программа поддержки, предусматривающая предоставление дополнительной суммы средств на оплату электрической энергии для жителей прифронтовых районов. Соответствующие выплаты будут начислять до тех пор, пока семья не эвакуируется или потеряет право на жилищную субсидию.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию правительства.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о помощи в оплате электричества

Согласно новой правительственной программой, украинцы, проживающие на территориях, где происходят активные или возможные боевые действия, смогут получать дополнительную финансовую поддержку на оплату электрической энергии. Речь идет о дополнительных 100 киловатт электроэнергии на каждого человека в домохозяйстве.

Право на такую помощь имеют граждане, которым назначена жилищная субсидия.

Соответствующая помощь будет предоставляться только определенный промежуток времени за счет государственного бюджета. А именно:

  1. До оставления домохозяйством границ территорий активных/ возможных боевых действий, территории Украины.
  2. До потери права на льготу/субсидию на оплату коммунальных услуг.
  3. До изменения статуса территорий активных/возможных боевых действий на условно безопасные или оккупированные территории.

Размер денежной помощи и как получить

Согласно условиям программы, размер помощи будут рассчитывать по норме, не превышающей 300 киловатт на домохозяйство. Речь идет о таких суммах:

  • На одного члена семьи предусмотрены 432 грн;
  • Максимальная выплата — 1 296 грн на одно домохозяйство.

Для того, чтобы получить соответствующую помощь, специально обращаться за ней никуда не нужно. Средства начислят автоматически через Пенсионный фонд вместе с суммой субсидии или льготы.

При этом такая помощь не будет освобождать от оплаты электрической энергии сверх лимита. В связи с этим в случае неуплаты может накапливаться задолженность.

Ранее мы писали, что граждане, которым не хватает денег на расчет за коммунальные услуги, могут обратиться за назначением помощи в ПФУ. Для этого необходимо собрать пакет документов.

Еще мы рассказывали, в какие сроки могут назначить помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Субсидии будут предоставлены с начала холодного сезона, если подать заявку до определенной даты.

коммунальные услуги субсидии ЖКХ электроэнергия деньги
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации