Оплата коммуналки — кто из украинцев будет отдавать меньше за электроэнергию

В Украине действует программа поддержки, предусматривающая предоставление дополнительной суммы средств на оплату электрической энергии для жителей прифронтовых районов. Соответствующие выплаты будут начислять до тех пор, пока семья не эвакуируется или потеряет право на жилищную субсидию.

Подробнее о помощи в оплате электричества

Согласно новой правительственной программой, украинцы, проживающие на территориях, где происходят активные или возможные боевые действия, смогут получать дополнительную финансовую поддержку на оплату электрической энергии. Речь идет о дополнительных 100 киловатт электроэнергии на каждого человека в домохозяйстве.

Право на такую помощь имеют граждане, которым назначена жилищная субсидия.

Соответствующая помощь будет предоставляться только определенный промежуток времени за счет государственного бюджета. А именно:

До оставления домохозяйством границ территорий активных/ возможных боевых действий, территории Украины. До потери права на льготу/субсидию на оплату коммунальных услуг. До изменения статуса территорий активных/возможных боевых действий на условно безопасные или оккупированные территории.

Размер денежной помощи и как получить

Согласно условиям программы, размер помощи будут рассчитывать по норме, не превышающей 300 киловатт на домохозяйство. Речь идет о таких суммах:

На одного члена семьи предусмотрены 432 грн;

Максимальная выплата — 1 296 грн на одно домохозяйство.

Для того, чтобы получить соответствующую помощь, специально обращаться за ней никуда не нужно. Средства начислят автоматически через Пенсионный фонд вместе с суммой субсидии или льготы.

При этом такая помощь не будет освобождать от оплаты электрической энергии сверх лимита. В связи с этим в случае неуплаты может накапливаться задолженность.

