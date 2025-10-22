Коммунальные услуги во время военного положения — кто имеет право не платить в 2025 году

Человек держит квитанцию и деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине в период военного положения расчет за жилищно-коммунальные услуги является важным требованием для поддержания бесперебойной работы энергетических и коммунальных систем. Поскольку люди теряют работу, дома получают повреждения или вообще приходится переезжать, государство предусмотрело ряд льгот и послаблений.

Новини.LIVE рассказывают, кто вообще может не платить за услуги ЖКХ в 2025 году.

С кого сняли обязанность платить за коммуналку

Согласно постановлению правительства №206, на период военного положения запрещено начислять и взимать штрафы, пеню и другие санкции за несвоевременную оплату коммунуслуг, отключать от сетей за долги только для некоторых категорий граждан.

Речь идет о потребителях:

чье жилье было разрушено от обстрелов;

стало непригодным для проживания из-за боевых действий;

жилье пострадало от террористических актов или диверсий.

Таких граждан вносят в реестр, а факт разрушения требует подтверждения в акте обследования жилья от органа местного самоуправления или Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Не предусматривается обязанность уплаты за коммунальные услуги для граждан, которых эвакуировали из опасных мест, а потому больше не пользуются услугами ЖКХ.

Кроме того, военнослужащие, внутренне перемещенные лица и члены их семей получают от государства льготы и компенсации по закону "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" и закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Также в 2025 году не будут отключать за имеющуюся задолженность по коммуналке абонентов на прифронтовых территориях.

"Поставка света и газа должна быть бесперебойной, поэтому отключение за долги, которые накопились во время военного положения, недопустимо. Правительство дало соответствующее поручение", — подчеркнула ранее премьер Юлия Свириденко.

За какие коммунальные услуги необходимо обязательно платить

Несмотря на военное положение и предусмотренные государством смягчения, обязанность расчета за предоставленные коммунальные услуги остается в силе. По статье 9 закона "О жилищно-коммунальных услугах", потребители обязаны ежемесячно оплачивать услуги по заключенным договорам. Речь идет о:

водоснабжении;

водоотводе;

электроэнергии;

газоснабжении;

теплоснабжении;

услуге по управлению многоквартирным домом.

Постановление №206 не отменяет саму обязанность платить за фактическое потребление ресурса.

