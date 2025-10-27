Оплата комуналки — хто з українців віддаватиме менше за електроенергію

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні діє програма підтримки, що передбачає надання додаткової суми коштів на оплату електричної енергії для мешканців прифронтових районів. Відповідні виплати нараховуватимуть доти, доки сім'я не евакуюється або втратить право на житлову субсидію.

Детальніше про допомогу в оплаті електрики

Згідно з новою урядовою програмою, українці, які мешкають на територіях, де відбуваються активні або можливі бойові дії, зможуть отримувати додаткову фінансову підтримку на оплату електричної енергії. Йдеться про додаткові 100 кіловатів електроенергії на кожну особу в домогосподарстві.

Право на таку допомогу мають громадяни, яким призначена житлова субсидія.

Відповідна допомога буде надаватись лише певний проміжок часу за рахунок державного бюджету. А саме:

До залишення домогосподарством меж територій активних/ можливих бойових дій, території України. До втрати права на пільгу/субсидію на оплату комунальних послуг. До зміни статусу територій активних/можливих бойових дій на умовно безпечні чи окуповані території.

Розмір грошової допомоги та як отримати

Згідно з умовами програми, розмір допомоги будуть розраховувати за нормою, що не перевищує 300 кіловатів на домогосподарство. Йдеться про такі суми:

На одного члена родини передбачені 432 грн;

Максимальна виплата — 1 296 грн на одне домогосподарство.

Для того, щоб отримати відповідну допомогу, спеціально звертатися за нею нікуди не потрібно. Кошти нарахують автоматично через Пенсійний фонд разом із сумою субсидії чи пільги.

При цьому така допомога не звільнятиме від оплати електричної енергії понад ліміт. У зв'язку з цим у разі несплати може накопичуватися заборгованість.

