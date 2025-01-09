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Расчет в кассе Ощадбанка — кого ждет дополнительная проверка

9 января 2025 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Оплата в кассе Ощадбанка — кого ждет проверка
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В государственном "Ощадбанке" применяют меры надлежащей проверки клиентов в случае превышений определенных сумм при осуществлении платежей. Это возможно в случае оплаты более 5 тыс. грн при расчете на кассе банка.

Об этом говорится на портале Ощадбанка.

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В частности, граждане могут через кассу отделения Ощадбанка осуществлять следующие виды платежей:

  • на счета госучреждений (штрафы/налоги/другое);
  • за коммунальные и телекоммуникационные услуги;
  • за товары и страховые взносы;
  • на счета учебных заведений за обучение;
  • на погашение кредита;
  • другие платежи (на счета в пределах страны).

Тарифы за обслуживание разнятся в зависимости от вида платежа. В частности, взимают 1% от суммы, но не менее 25 грн и не более 500 грн за платеж за коммунальные услуги в случае оплаты наличными. Если картой, то 1% от суммы, но не менее 20 грн и не более 500 грн за платеж. С пенсионной карты взимают 7 грн за платеж.

Что может ждать за расчет в более 5 тыс. грн

Как отмечают в банке, в случае уплаты суммы платежа до 5 тыс. гривен наличными меры по надлежащей проверке клиента не предусмотрены.

В соответствии с нормами законодательства относительно финансового мониторинга, в случае осуществления оплаты платежа в кассе на сумму, превышающую 5 тыс. гривен наличными, или если равна или превышает 30 тыс. гривен, однако не более 400 тыс. гривен, клиентов ждет проверка.

В таком случае кассир осуществит идентификацию и верификацию клиента в его присутствии в рамках выполнения мероприятий надлежащей проверки. Есть два законных пути для этого:

  1. применит возможность использования е-паспорта/е-паспорта для выезда за границу путем автоматического получения с госпортала "Дія" клиентской информации  (в случае подключения клиента к мобильному приложению "Дія");
  2. сделает копии страниц/страниц паспорта гражданина Украины/паспорта физлица-нерезидента (другого документа, удостоверяющего личность).

Если клиент проверку не пройдет — в оплате откажут.

Ранее мы рассказывали, что Ощадбанк может блокировать счета в связи с финмониторингом. Несмотря на успешное прохождение проверки, отмена блокировки карт может затянуться.

Также в Ощадбанке уточнили, какие предусмотрены варианты для снятия разблокировки карт. В частности, это возможно через отделение банка.

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