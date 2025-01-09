Оплата в кассе Ощадбанка — кого ждет проверка

Расчет в кассе Ощадбанка — кого ждет дополнительная проверка
В государственном "Ощадбанке" применяют меры надлежащей проверки клиентов в случае превышений определенных сумм при осуществлении платежей. Это возможно в случае оплаты более 5 тыс. грн при расчете на кассе банка.
Об этом говорится на портале Ощадбанка.
Расчет в кассах Ощадбанка
В частности, граждане могут через кассу отделения Ощадбанка осуществлять следующие виды платежей:
- на счета госучреждений (штрафы/налоги/другое);
- за коммунальные и телекоммуникационные услуги;
- за товары и страховые взносы;
- на счета учебных заведений за обучение;
- на погашение кредита;
- другие платежи (на счета в пределах страны).
Тарифы за обслуживание разнятся в зависимости от вида платежа. В частности, взимают 1% от суммы, но не менее 25 грн и не более 500 грн за платеж за коммунальные услуги в случае оплаты наличными. Если картой, то 1% от суммы, но не менее 20 грн и не более 500 грн за платеж. С пенсионной карты взимают 7 грн за платеж.
Что может ждать за расчет в более 5 тыс. грн
Как отмечают в банке, в случае уплаты суммы платежа до 5 тыс. гривен наличными меры по надлежащей проверке клиента не предусмотрены.
В соответствии с нормами законодательства относительно финансового мониторинга, в случае осуществления оплаты платежа в кассе на сумму, превышающую 5 тыс. гривен наличными, или если равна или превышает 30 тыс. гривен, однако не более 400 тыс. гривен, клиентов ждет проверка.
В таком случае кассир осуществит идентификацию и верификацию клиента в его присутствии в рамках выполнения мероприятий надлежащей проверки. Есть два законных пути для этого:
- применит возможность использования е-паспорта/е-паспорта для выезда за границу путем автоматического получения с госпортала "Дія" клиентской информации (в случае подключения клиента к мобильному приложению "Дія");
- сделает копии страниц/страниц паспорта гражданина Украины/паспорта физлица-нерезидента (другого документа, удостоверяющего личность).
Если клиент проверку не пройдет — в оплате откажут.
Ранее мы рассказывали, что Ощадбанк может блокировать счета в связи с финмониторингом. Несмотря на успешное прохождение проверки, отмена блокировки карт может затянуться.
Также в Ощадбанке уточнили, какие предусмотрены варианты для снятия разблокировки карт. В частности, это возможно через отделение банка.
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