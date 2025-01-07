Ощадбанк надає лише два варіанти зняття блокування карток — що треба знати

Розблокування карток в Ощадбанку — є лише два варіанти
У державній фінустанові "Ощадбанк" пояснили, які є варіанти зняття розблокування платіжних карток. З такими проблемами звертаються клієнти до фінустанови.
Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соціальній мережі Facebook.
Блокування карток клієнтам Ощадбанку
Як зазначається в одному з коментарів, чоловікові заблокували картку та доступ до коштів. Він звернувся до оператора з проханням пояснити, яким чином можна розблокувати картку. Там порадили звернутися до відділення банку, однак клієнт пише, що у нього немає такої можливості.
"Чому я не можу зняти свої гроші? Так, карта заблокована, і я не можу з'явитися, а в онлайн-режимі не можу розблокувати! Чому? За що мені жити!? Я ще такого банку не зустрічав! Кажуть, тільки з'явиться до банку особисто. А якщо немає такої можливості, і потрібні гроші! Чому не можна по відеозв'язку вийти в ефір, в інших банках можна! Банк такий просто став (треба на інший переходити)", — написав клієнт.
Які є варіанти розблокування карток
Співробітник головного офісу Ощадбанку дав відповідь на звернення, зазначивши, що для предметної перевірки картки, та можливості її розблокування варто зателефонувати з фінансового номеру телефону до контакт-центру за номером 0-800-210-800.
В Ощадбанку передбачені тільки два варіанти можливості для розблокування. Так, залежно від причини блокування, картка може бути розблокована:
- через контакт-центр;
- через відділення банку.
"Якщо оператор повідомив що для розблокування потрібно звернутися у відділення банку, тоді, на жаль, по-іншому розблокувати картку немає змоги", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Ощадбанку розповіли, що робити з картками, неоновленими з початку повномасштабної війни. Такі картки будуть дієвими до кінця червня 2025 року.
Також ми писали, в Ощадбанку можуть стягувати комісію у 120 грн за сервіс смс-повідомлення, навіть за умови вимкнення у застосунку. Таку послугу можна скасувати лише у відділенні банку.
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