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Розблокування карток в Ощадбанку — є лише два варіанти

7 січня 2025 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк надає лише два варіанти зняття блокування карток — що треба знати
Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У державній фінустанові "Ощадбанк" пояснили, які є варіанти зняття розблокування платіжних карток. З такими проблемами звертаються клієнти до фінустанови.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соціальній мережі Facebook.

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Як зазначається в одному з коментарів, чоловікові заблокували картку та доступ до коштів. Він звернувся до оператора з проханням пояснити, яким чином можна розблокувати картку. Там порадили звернутися до відділення банку, однак клієнт пише, що у нього немає такої можливості.

"Чому я не можу зняти свої гроші? Так, карта заблокована, і я не можу з'явитися, а в онлайн-режимі не можу розблокувати! Чому? За що мені жити!? Я ще такого банку не зустрічав! Кажуть, тільки з'явиться до банку особисто. А якщо немає такої можливості, і потрібні гроші! Чому не можна по відеозв'язку вийти в ефір, в інших банках можна! Банк такий просто став (треба на інший переходити)", — написав клієнт.

Які є варіанти розблокування карток

Співробітник головного офісу Ощадбанку дав відповідь на звернення, зазначивши, що для предметної перевірки картки, та можливості її розблокування варто зателефонувати з фінансового номеру телефону до контакт-центру за номером 0-800-210-800.

В Ощадбанку передбачені тільки два варіанти можливості для розблокування. Так, залежно від причини блокування, картка може бути розблокована:

  • через контакт-центр;
  • через відділення банку.

"Якщо оператор повідомив що для розблокування потрібно звернутися у відділення банку, тоді, на жаль, по-іншому розблокувати картку немає змоги", — йдеться у повідомленні.

 

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощад у соцмережах

Нагадаємо, раніше в Ощадбанку розповіли, що робити з картками, неоновленими з початку повномасштабної війни. Такі картки будуть дієвими до кінця червня 2025 року.

Також ми писали, в Ощадбанку можуть стягувати комісію у 120 грн за сервіс смс-повідомлення, навіть за умови вимкнення у застосунку. Таку послугу можна скасувати лише у відділенні банку.

Ощадбанк банки банківські карти банківські рахунки блокування

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