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Розрахунок у касі Ощадбанку — кого чекає додаткова перевірка

9 січня 2025 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Оплата в касі Ощадбанку — кого чекає перевірка
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У державному "Ощадбанку" застосовують заходи належної перевірки клієнтів у разі перевищень певних сум під час здійснення платежів. Це можливо у разі оплати понад 5 тис. грн під час розрахунку на касі банку.

Про це йдеться на порталі Ощадбанку.

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Зокрема, громадяни можуть через касу відділення Ощадбанку здійснювати такі види платежів:

  • на рахунки держустанов (штрафи/податки/інше);
  • за комунальні та телекомунікаційні послуги;
  • за товари та страхові внески;
  • на рахунки навчальних закладів за навчання;
  • на погашення кредиту;
  • інші платежі (на рахунки в межах країни).

Тарифи за обслуговування різняться залежно від виду платежу. Зокрема, стягують 1% від суми, але не менше 25 грн і не більше 500 грн за платіж за комунальні послуги у разі сплати готівкою. Якщо карткою, то 1% від суми, але не менше 20 грн і не більше 500 грн за платіж. З пенсійної картки стягують 7 грн за платіж.

Що може чекати за розрахунок у понад 5 тис. грн

Як зазначають у банку, у разі сплати суми платежу до 5 тис. гривень готівкою заходи з належної перевірки клієнта не передбачені.

Відповідно до норм законодавства щодо фінансового моніторингу, у разі здійснення оплати платежу у касі на суму, що перевищує 5 тис. гривень готівкою, або якщо дорівнює чи перевищує 30 тис. гривень, проте не більше 400 тис. гривень, на клієнтів чекає перевірка.

У такому разі касир здійснить ідентифікацію та верифікацію клієнта за його присутності в рамках виконання заходів належної перевірки. Є два законні шляхи для цього:

  1. застосує можливість використання е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон шляхом автоматичного отримання з держпорталу "Дія" клієнтської інформації (у разі підключення клієнта до мобільного застосунку "Дія");
  2. зробить копії сторінок/сторін паспорта громадянина України/паспорта фізособи-нерезидента (іншого документа, що посвідчує особу).

Якщо клієнт перевірку не пройде — в оплаті відмовлять.

Раніше ми розповідали, що Ощадбанк може блокувати рахунки у зв'язку з фінмоніторингом. Попри успішне проходження перевірки, скасування блокування карток може затягнутися.

Також в Ощадбанку уточнили, які передбачені варіанти для зняття розблокування карток. Зокрема, це можливо через відділення банку.

Ощадбанк банки банківські карти банківські рахунки оплата

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