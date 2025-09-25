Услуга техобслуживания — почему некоторые украинцы заплатят 1,5 тыс. грн в октябре

Коммунальные платежки и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2025 года некоторые украинские потребители природного газа получат третью квитанцию за предоставление услуги по техническому обслуживанию газовых сетей домов. Суммы в платежках в разных городах и домах могут существенно отличаться, ведь зависят от ряда факторов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевского городского филиала "Газсети".

Реклама

Читайте также:

Что следует знать об уплате за техобслуживание

Специалисты филиалов "Газсети" обязаны в 2025 году выполнять дополнительные работы в рамках требований порядка техобслуживания внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах, утвержденного приказом №292 Министерства энергетики от 29 сентября 2023 года.

В октябре счета за техобслуживание получат только те жители многоэтажек, где газовики завершили работы.

При этом потребители могут узнать, какие именно недостатки нужно устранить в доме. Акты техобслуживания размещают для публичного доступа на сайтах филиала "Газсети".

Однако оплату за техобслуживание не начисляют жителям, которые не пользуются газом и не являются клиентами Оператора ГРМ.

"Техническое обслуживание многоэтажек — это не прихоть Киевского филиала "Газсети", а требование действующего законодательства. И каждый украинец должен ответственно отнестись к оплате. Своевременный платеж — это вклад в энергетическую стабильность Киевщины", — отмечают в филиале.

Особенности определения стоимости услуги

Сумма, указанная в квитанции, является суммарной стоимостью за работы, осуществленных в многоэтажке, разделенной на количество жителей в нем, за исключением тех, кто не является потребителем.

В частности, у жителей одного дома будут одинаковые цифры в квитанции, а в соседнем доме может быть другой платеж. В основном формирование цены зависит от:

количества квартир в доме;

количества газовых стояков;

протяженности газопроводов общей собственности;

количества запорных устройств;

расстояния от газового хозяйства до многоэтажки.

"Приведем пример: Работы проведены в двух многоквартирных домах. В каждом 8 газовых стояков (два подъезда по 4 стояка). Первый дом двухэтажный, в котором 16 квартир, второй пятиэтажный — 40. Исходя из этого, при нескольких одинаковых характеристиках, стоимость технического обслуживания в первом доме будет разделена на 16 квартир, во втором — на 40", — объясняют в филиале.

В частности, меньше всего заплатят жители в 2025 году около 100 грн. Например, на одной из улиц города Ровно такая услуга обойдется для жителей дома в 124 грн.

Цены. Источник: Филиал "Газсети"

Больше всего услуга будет стоить более 1 тыс. грн. В частности, в городе Днепр некоторые жители заплатят в этом году 1574 грн.

Цены. Источник: Филиал "Газсети"

Оплатить техобслуживание граждане могут, в частности:

в Личном кабинете "Газсети";

через QR-код на бумажном счете;

в отделении "Укрпочты";

с помощью онлайн-услуг "ПриватБанк";

через отделение любого финучреждения.

Ранее сообщалось, что клиенты Нафтогаза могут вернуть переплаченные средства. Так процедура не происходит автоматически, граждане должны сами написать заявление.

Также мы писали, кому из клиентов Газсети нужна срочная актуализация данных. По информации компании, если этого не сделать, граждане могут иметь проблемы с начисленными суммами.