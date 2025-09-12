Стоимость газа осенью — кто из клиентов Нафтогаза будет платить меньше

Платежка за коммунальные услуги и деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Часть клиентов газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" заплатит за природный газ меньше осенью 2025 года. Потребителям голубого топлива ежемесячно предусмотрены небольшие скидки.

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины" в соцсети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Кто из клиентов Нафтогаза будет платить за газ меньше

По информации Нафтогаза, клиентам компании предусмотрена скидка при оплате за природный газ. Те, кто хочет воспользоваться таким бонусом, должны вовремя рассчитываться за голубое топливо.

Как отмечается, возможность сбережения средств произойдет при следующих условиях:

бонус предусмотрен потребителям в случае оплаты с помощью онлайн-сервисов;

скидка зачислится со следующего месяца после осуществления расчета.

"Получите 1% скидки за оплату через цифровые сервисы ГК "Нафтогаз Украины". Все просто: оплатите полную сумму за потребленный газ до 15 сентября — и уже в следующем месяце автоматически появится -1%", — говорится в сообщении.

ГК "Нафтогаз Украины" предоставляет такие онлайн-сервисы для оплаты:

на сайте без регистрации;

в личном кабинете;

в чат-ботах GASUA в Viber или Telegram.

В частности, на портале не нужно проходить процедуру регистрации. Необходимо сделать следующие шаги:

перейти на сайт для оплаты;

ввести лицевой счет/адрес;

указать нужную сумму к оплате;

осуществить оплату.

Потребители могут следить за передачей показаний в личном кабинете в разделе "История расчетов".

Стоимость природного газа в сентябре

В сентябре 2025 года тариф на природный газ для населения в стране останется на прежнем уровне. Согласно решению правительства, до конца отопительного сезона (30 апреля 2025 года) цены для потребителей гарантированно не изменятся.

В частности, стоимость от Нафтогаза и газоснабжающих компаний не изменилась, она колеблется от минимальных 7,7 до максимальных 9,99 грн.

Поставщики обнародовали такие тарифы:

"ЭРУ Людям" выставил тариф в 7,7 грн;

"Энерджи трейд групп" — 7,799 грн;

ГК "Нафтогаз Украины" — 7,96 грн;

"Тернопольоблгаз сбыт" — 7,96 грн;

"Прикарпат энерготрейд" — 7,98 грн;

"Полтавагазсбыт" — 7,99 грн;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" — 7,99 грн;

"Львовэнергосбыт" — 8,2 грн;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 грн;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 грн;

"Аскания энерджи" — 9,95 грн;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 грн.

Ранее мы писали, кому из клиентов Нафтогаза необходимо актуализировать данные. Такой механизм обновления данных доступен на сайте gas.ua.

Также мы рассказывали, что акты сверки от Нафтогаза украинцы могут оформить самостоятельно. В таких документах отмечается состояние расчетов между клиентом и компанией.