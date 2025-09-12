Відео
Головна Фінанси Розрахунки за газ — хто з клієнтів Нафтогазу платитиме менше

Розрахунки за газ — хто з клієнтів Нафтогазу платитиме менше

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 08:50
Вартість газу восени — хто з клієнтів Нафтогазу платитиме менше
Платіжка за комунальні послуги та гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Частина клієнтів газопостачальної компанії "Нафтогаз України" заплатить за природний газ менше восени 2025 року. Споживачам блакитного палива щомісяця передбачені невеликі знижки.

Про це повідомляє пресслужба ГК "Нафтогаз України" у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Хто з клієнтів Нафтогазу платитиме за газ менше

За інформацією Нафтогазу, клієнтам компанії передбачена знижка під час оплати за природний газ. Ті, хто хоче скористатися таким бонусом, мають вчасно розраховуватися за блакитне паливо. 

Як зазначається, можливість заощадження коштів відбудеться за таких умов:

  • бонус передбачений споживачам у разі сплати за допомогою онлайн-сервісів;
  • знижка зарахується з наступного місяця після здійснення розрахунку.

"Отримайте 1% знижки за оплату через цифрові сервіси ГК "Нафтогаз України". Все просто: сплатіть повну суму за спожитий газ до 15 вересня — і вже в наступному місяці автоматично з’явиться -1%", — йдеться у повідомленні.

ГК "Нафтогаз України" надає такі онлайн-сервіси для оплати:

  • на сайті без реєстрації;
  • в особистому кабінеті;
  • у чат-ботах GASUA у Viber або Telegram.

Зокрема, на порталі не потрібно проходити процедуру реєстрації. Необхідно зробити такі кроки:

  • перейти на сайт для оплати;
  • ввести особовий рахунок/адресу;
  • зазначити потрібну суму до сплати;
  • здійснити оплату.

Споживачі можуть стежити за передачею показників в особистому кабінеті в розділі "Історія розрахунків". 

Вартість природного газу у вересні

У вересні 2025 року тариф на природний газ для населення в країні залишиться на колишньому рівні. Згідно з рішенням уряду, до кінця опалювального сезону (30 квітня 2025 року) ціни для споживачів гарантовано не зміняться. 

Зокрема, вартість від Нафтогазу та газопостачальних компаній не змінилась, вона коливається від мінімальних 7,7 до максимальних 9,99 грн.

Постачальники оприлюднили такі тарифи:

  • "ЕРУ Людям" виставив тариф у 7,7 грн;
  • "Енерджі трейд груп" — 7,799 грн;
  • ГК "Нафтогаз України" — 7,96 грн;
  • "Тернопільоблгаз збут" — 7,96 грн;
  • "Прикарпат енерготрейд" — 7,98 грн;
  • "Полтавагаззбут" — 7,99 грн;
  • "Галнафтогаз" ПП "Окко контракт" — 7,99 грн;
  • "Львівенергозбут" — 8,2 грн;
  • "Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46 грн;
  • "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 грн;
  • "Асканія енерджі" — 9,95 грн;
  • "Ритейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 грн.

Раніше ми писали, кому з клієнтів Нафтогазу необхідно актуалізувати дані. Такий механізм оновлення даних доступний на сайті gas.ua. 

Також ми розповідали, що акти звірки від Нафтогазу українці можуть оформити самостійно. У таких документах зазначається стан розрахунків між клієнтом та компанією.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
