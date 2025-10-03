Видео
Видео

Расчеты в кассе Ощада — какие суммы требуют усиленной проверки

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 06:01
В Ощадбанке объяснили, какие суммы операций в кассах невозможны без проверки клиентов
Банковская касса. Фото: УНИАН

В государственном финучреждении "Ощадбанк" предусмотрено осуществление "Мер надлежащей проверки клиентов" на кассах банковских отделений во время финансовых операций, превышающих определенную сумму. При таких обстоятельствах необходимо иметь при себе дополнительные документы.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте госбанка.

Читайте также:

Когда предусмотрена усиленная проверка на кассах Ощадбанка

По информации финучреждения, при осуществлении операций в кассах банка в сумме до 5 тыс. грн наличными — дополнительная проверка личности гражданина не предусмотрена в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Если сумма платежа превышает 5 тыс. грн, 30 тыс. грн и 400 тыс. грн, то необходима идентификация и верификация клиента через:

  • е-паспорт Украины/заграничный е-паспорт для выезда за границу благодаря автоматическому получению с портала Госпредприятия "Дія" данных через одноименное приложение в случае подключения клиента;
  • предоставление копий страниц украинского паспорта/паспорта физлица-нерезидента, копии идентификационного кода.

Тарифы при расчете на кассе Ощада

Через кассу Ощадбанка клиенты могут осуществлять различные виды платежей. В частности, оплачивать:

  • штрафы, налоги в госучреждения;
  • коммунальные/телекоммуникационные услуги;
  • товары и страховые взносы;
  • обучение в учебных заведениях;
  • погашение кредитов.

В то же время, граждане, осуществляющие расчеты через банковские отделения, должны знать о том, что за обслуживание предусмотрены различные виды комиссий.

В частности, если речь идет об оплате наличными коммунальных услуг, то взимают 1% от суммы, но не менее 25 грн и не выше 500 грн за платеж.

В случае расчета за товары и услуги, то предусмотрено списание 1% от суммы, однако не менее 40 грн и не выше 1,5 тыс. грн.

Ощадбанк
Действующие тарифы. Источник: Ощадбанк

Ранее мы писали об ограничениях, которые установлены на переводы средств в Ощадбанке. В частности, клиенты должны знать о ночных лимитах, ограничениях на отправления, требующих смс-подтверждения, и личных лимитах.

Также мы рассказывали, что в "Ощад24/7" ожидаются изменения в 2026 году. Финучреждение планирует предоставить клиентам возможность заказывать дополнительные карты к имеющемуся счету в мобильном приложении.

Ощадбанк банки банковские карты деньги банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
