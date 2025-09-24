Видео
Україна
Ограничения на переводы средств в "Ощад24/7" — что нужно знать

Ограничения на переводы средств в "Ощад24/7" — что нужно знать

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 06:01
В Ощадбанке действуют ограничения на переводы средств в приложении — что стоит знать
Девушка держит в руках телефон. Фото: Freepik

В государственном финучреждении "Ощадбанк" предусмотрены фиксированные ограничения на осуществление денежных переводов через мобильное приложение "Ощад24/7". В 2025 году некоторые из них претерпели изменения с целью защиты граждан от мошенников.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка в Facebook.

Читайте также:

Ограничения на перевод средств в Ощадбанке

По информации финучреждения, предусмотрены различные ограничения на переводы средств через "Ощад24/7". Они призваны обезопасить клиентов от мошеннических схем. В частности, клиенты должны знать, что существуют три основных ограничения:

  • на переводы средств в ночное время суток;
  • на отправления, требующие смс-подтверждения;
  • на переводы в рамках личных лимитов.

Действие "ночного" лимита распространяется на все банковские карты Ощадбанка. Он предусматривает запрет на финансовые операции, превышающие 10 тыс. грн во время перевода. Соответствующее ограничение действует, поскольку именно в этот период наблюдается повышенная активность мошенников.

Действие "дневного" лимита касается объема средств, которые разрешается отправлять без смс-подтверждения на финансовый номер телефона. В этом году лимит действовал на уровне 2 тыс. грн, когда произошел всплеск мошенничества — установили до 100 грн. Однако из-за жалоб граждан банк установил ограничение в 1 тыс. грн. Теперь клиентам присылают пароль в виде обычного смс-сообщения, если превышается соответствующая сумма.

Ограничения прописаны в постановлении Национального банка Украины (НБУ) №58 "Об утверждении положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке".

Как осуществить перевод денег через приложение

Для осуществления перевода между картами банка в "Ощад24/7" необходимо сделать всего несколько шагов:

  • в главном меню приложения войти в раздел "Переводы";
  • выбрать пункт "Переводы между картами";
  • указать необходимый вид перевода;
  • выбрать карту, куда необходимо переслать средства;
  • указать номер карты получателя/отсканировать;
  • дать согласие на снятие комиссии;
  • нажать "Продолжить";
  • ввести пароль, который поступит в смс/Face ID/Touch ID.

Для осуществления перевода на карту другого финучреждения нужно сделать следующее:

  • в приложении перейти в раздел "Переводы";
  • выбрать пункт "На карту другого банка";
  • указать карту, с которой необходимо переслать средства;
  • указать номер карты получателя и нужную сумму;
  • дать согласие на списание комиссии;
  • нажать "Продолжить";
  • указать код из смс/Face ID/Touch ID.

Ранее сообщалось о реализации грантовой программы для женщин. Подать заявку через Ощадбанк можно до 31 октября текущего года включительно.

Также мы писали об изменениях в "Ощад24/7", которые ожидаются в 2026 году. Банк намерен предоставить клиентам возможность заказа дополнительных карт к имеющемуся счету в приложении.

