Розрахунки у касі Ощаду — які суми вимагають посиленої перевірки

Розрахунки у касі Ощаду — які суми вимагають посиленої перевірки

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 06:01
В Ощадбанку пояснили, які суми операцій у касах неможливі без перевірки клієнтів
Банківська каса. Фото: УНІАН

У державній фінустанові "Ощадбанк" передбачене здійснення "Заходів належної перевірки клієнтів" на касах банківських відділень під час фінансових операцій, що перевищують певну суму. За таких обставин необхідно мати при собі додаткові документи.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті держбанку.

Читайте також:

Коли передбачена посилена перевірка на касах Ощадбанку

За інформацією фінустанови, під здійснення операцій у касах банку у сумі до 5 тис. грн готівкою — додаткова перевірка особи громадянина не передбачена в рамках законодавства з питань фінансового моніторингу.

Якщо сума платежу перевищує 5 тис. грн, 30 тис. грн та 400 тис. грн, то необхідна ідентифікація та верифікація клієнта через:

  • е-паспорт України/закордонний е-паспорт для виїзду за кордон завдяки автоматичному отриманню з порталу Держпідприємства "Дія" даних через однойменний застосунок у разі підключення клієнта;
  • надання копій сторінок українського паспорта/паспорта фізособи-нерезидента, копії ідентифікаційного коду.

Тарифи під час розрахунку на касі Ощаду

Через касу Ощадбанку клієнти можуть здійснювати різні види платежів. Зокрема, оплачувати:

  • штрафи, податки до держустанов;
  • комунальні /телекомунікаційні послуги;
  • товари та страхові внески;
  • навчання у навчальних закладах;
  • погашення кредитів.

Водночас, громадяни, які здійснюють розрахунки через банківські відділення, мають знати про те, що за обслуговування передбачені різні види комісій.

Зокрема, якщо йдеться про оплату готівкою комунальних послуг, то стягують 1% від суми, але не менш ніж 25 грн і не вище 500 грн за платіж.

У разі розрахунку за товари та послуги, то передбачення списання 1% від суми, проте не менш ніж 40 грн і не вище 1,5 тис. грн.

Ощадбанк
Чинні тарифи. Джерело: Ощадбанк

Раніше ми писали про обмеження, які встановлені на перекази коштів в Ощадбанку. Зокрема, клієнти мають знати про нічні ліміти, обмеження на відправлення, що вимагають смс-підтвердження, та особисті ліміти.

Також ми розповідали, що в "Ощад24/7" очікуються зміни у 2026 році. Фінустанова планує надати клієнтам змогу замовляти додаткові карти до наявного рахунку у мобільному застосунку.   

Ощадбанк банки банківські карти гроші банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
