Субсидии в Украине — помощь на оплату коммуналки вырастет летом

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об увеличении размера жилищных субсидий в неотапливаемый период. Там объяснили, что сумма вырастет из-за повышения тарифа на электроэнергию.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Читайте также:

Увеличение размера субсидий летом

Согласно законодательству, пересмотр размера жилищных субсидий в рамках определенной продолжительности назначения помощи без обращения потребителей должен происходить, в частности, при установлении новых тарифов на коммунальные услуги.

Это прописано в постановлении правительства № 848 от 21.10.1995 г. "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива".

В связи с этим те, кто уже имеет субсидию, для пересмотра нового размера помощи из-за роста тарифа на электроэнергию могут специально не обращаться в органы Пенсионного фонда, поскольку перерасчет будет осуществлен автоматически.

"Поскольку рост тарифа на электроэнергию произошел с 1 июня, сумма пересчитанной субсидии будет отражена в выплате за июнь, которую получатели получат в следующем месяце — июле", — говорится в сообщении.

Источник: ПФУ

Новые тарифы на электричество

С 1 июня 2024 года тариф на электрическую энергию повысили до 4,32 грн/кВт. В целом цена подскочила на 60%. Несмотря на это, некоторые будут платить меньше, ведь по "ночному тарифу", у кого установлен соответствующий двухзонный счетчик, стоимость электричества вдвое меньше, то есть 2,16 грн за кВт/ч. Срок действия нового тарифа — до 30 апреля 2025 года.

Как пояснили в Министерстве энергетики, рыночный уровень тарифа составляет почти 7,5 грн/кВт-час. Однако в условиях сложной экономической ситуации из-за войны такой рост стоимости невозможен. Также у государства не было возможности удерживать сверхнизкую льготную цену в 2,64 грн, поскольку тариф мог покрывать только треть реальной стоимости.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве энергетики уточнили, сколько придется платить украинцам после роста тарифа на электроэнергию на 60%. При этом некоторые будут платить меньше.

Также писали, что газопоставщики обнародовали тарифы на голубое топливо для населения с июня 2024 года. Этим компаниям принадлежит около 2% рынка.