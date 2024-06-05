Тарифи в Україні — хто платитиме за електрику менше

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Міністерстві енергетики уточнили, скільки доведеться платити споживачам після зростання тарифу на електроенергію у червні. Загалом тариф підвищився на 60%, однак дехто платитиме менше.

Про це інформує пресслужба Міненерго.

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Хто платитиме менше за електрику

Як зазначили у відомстві, тариф на електричну енергію підвищився до 4,32 грн/кВт. Водночас, за "нічним тарифом", за умови встановлення відповідного двозонного лічильника, становитиме удвічі менше, тобто 2,16 грн за кВт/год.

У разі щомісячного середнього споживання електрики обсягом 170 кВт/год сума в платіжці підвищиться на 285 гривень.

Під час опалювального періоду ціна за 1 кВт/год при споживанні електрики до 2 тис. кВт/год щомісяця дорівнюватиме 2,64 грн. Такий тариф буде для громадян, які мають електроопалювальні установки.

"Протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год (при споживанні ними в цей період до 2000 кВт/год електроенергії на місяць)", — повідомили в Міненерго.

Тривалість дії нових тарифів — до 30 квітня 2025 року.

Джерело: ТГ Я.Железняк

Необхідність нових цін на світло

Як пояснював міністр енергетики Герман Галущенко, підвищення цін на електрику є складним, проте необхідним кроком. Його мета — бути зі світлом та втримати енергосистему, яка постраждала від ворожих атак. У зв'язку з цим очікується масштабна реконструкція. Вона вимагає величезних сил і фінансування. Зараз відбувається ремонтна кампанія на низці об’єктів генерації, розподілу та передачі. Є загроза, що обстріли об’єктів енергетики продовжаться, тому важливо задіяти усі ресурси.

Міністр пояснив, що якби не було систематичного руйнування енергоінфраструктури, то тарифи залишилися б колишні.

Попри це, в умовах важкої економічної ситуації у зв'язку з війною, неможливо дозволити зростання вартості електрики для населення до рівня ринкового рівня, тобто майже 7,5 грн/кВт-год. Однак і утримувати наднизьку пільгову ціну на електроенергію у 2,64 грн не було змоги, адже тариф покривав тільки третину від її справжньої вартості.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в енергопостачальній компанії Yasno пояснили деталі нового тарифу на електричну енергію. Зокрема, відомо, коли в комунальних платіжках з'являться підвищені суми.

Також ми писали, що у НКРЕКП заявили про плани переглянути у бік підвищення тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію електричної енергії, а також ціни для операторів систем розподілу електрики. Вартість може зрости з 1 липня 2024 року.