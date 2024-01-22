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Размер платежек за газ изменится — какие будут суммы в 2024-м

22 января 2024 23:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Платежки за газ пересчитают — как изменятся суммы в 2024 году
Газовая плита. Фото: smgaszbut
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2024 году украинским потребителям пересчитают ежемесячный платеж за доставку природного газа. В частности, его стоимость будет разниться в каждом конкретном регионе.

Об этом сообщает издание Napensii.ua.

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Суммы в новых коммунальных квитанциях изменятся, поскольку размер нового платежа будет зависеть от объема использования "голубого топлива" в течение предыдущего газового года.

Сейчас тариф колеблется от 0,38 до 2,39 гривны за кубический метр и зависит от области, где проживает потребитель.

Формула расчета такова:

  • тариф облгаза (кубические метры за период с 1.10.2022 по 30.09.2023)/12 = размер ежемесячной платы за доставку газа.

В регионах, где проживает большое количество граждан, тариф будет меньше, поскольку расходы на содержание газовой инфраструктуры делят на большее число потребителей.

Третья квитанция за газ

Также размер платежки изменится, ведь в Украине с января текущего года была введена новая услуга "Обслуживание внутридомовых сетей". Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в конце прошлого года утвердила типичный договор на техническое обслуживание систем газоснабжения в многоэтажках, а также отрегулировала Кодекс газораспределительных систем.

Теперь операторы газовых сетей должны:

  • привести договоры на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоэтажек в соответствии с нормами типичного договора;
  • сообщить совладельцам домов о заключении договора по форме типичного договора, опубликовав сведения об этом в счетах на оплату услуг по доставке природного газа.

Обновленные тарифы на газ

Тарифы на газ в Украине в 2024 году остаются неизменными. НАК "Нафтогаз" обслуживает около 98% потребителей газа. Тариф составляет 7,96 гривны за куб. м.

Другие расценки украинских компаний колеблются от 7,70 грн. до 9,99 грн. за 1 куб. м.

 

тарифы на газ в январе
Источник: ГазПравда

Что еще стоит знать

Напомним, в "Нафтогазе" заявили, что без либерализации и прозрачности энергорынка дальнейшая евроинтеграция будет невозможна. Весомым шагом, который необходимо будет сделать, должен стать отказ от ручного регулирования тарифов.

Также мы писали, что Кабинет министров намерен принять важное решение по тарифам зимой. Речь идет о компенсации для предприятий теплоснабжения разницы в тарифах на тепло для стабильного прохождения отопительного сезона.

тарифы
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ЖКХ
газ
цены

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