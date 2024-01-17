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На 1 тис. грн більше — в Україні підвищать суми в платіжках за газ

17 січня 2024 23:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи на газ — для кого подорожчає паливо на 1 тис. грн
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Із 2024 року комунальних квитанцій побільшає — додадуть обов’язковий тариф, що стосуватиметься природного газу. Відомо, у скільки обійдеться нова послуга "Утримання внутрішньодомових систем".

Про це розповіли експерти сфери енергетики.

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Що відомо про нову послугу облгазів

За словами фахівців, до 2024-го українські споживачі сплачували за такі базові послуги: природний газ, доставку газу, воду, електричну енергію, вивіз сміття. Однак цьогоріч доведеться платити за "обслуговування внутрішньобудинкових труб".

Як очікується, відповідна послуга буде розраховуватися одразу за весь рік. Загальну суму з обслуговування планують поділити між всіма квартирами багатоквартирного будинку. У зв'язку з цим суми для мешканців того чи іншого будинку будуть різнитися. Відомо, що на кінцеву вартість впливатиме:

  • регіон, де розташовано будинок;
  • кількість квартир у багатоповерхівці;
  • стан внутрішньодомових систем.

Які будуть тарифи на нову послугу

Зокрема, про нову послугу повідомила компанія "Газмережі", що входить до групи "Нафтогаз Україна", яка обслуговує більшість споживачів.

Тариф розраховуватимуть одразу на рік, іноді на два-три роки. Все залежатиме від того у якому стані внутрішньодомові мережі та системи, якими постачається природний газ до квартир.

Як зазначили у "Полтавагазі", так звана "третя платіжка за газ" за користування не буде регулярною. Отримають її тільки жителі багатоквартирних будинків. Рахунок за проведення технічного обслуговування виставлятимуть протягом 10 днів після відповідних робіт.

"Залежно від віку та зносу газопроводів їх технічне обслуговування проводитиметься один раз на 3-5 років", — йдеться у повідомленні.

Деякі облгази вже оприлюднили відповідні ціни на сайтах. Зокрема, жителі двоповерхівки в Олександрії мають платити по 1475 грн з кожної квартири. Тоді як по цій же вулиці жителі багатоквартирного панельного будинку повинні заплатити лише по 95 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні упродовж останнього року відзначається значний приріст вартості житлово-комунальних послуг, де в середньому тарифи зросли на 13%.

Також ми писали, раніше енергетики розповіли українцям про переваги двозонного лічильника. Його використання з нічним тарифом дозволить суттєво заощадити кошти.

тарифи
ціни на газ
комунальні послуги
ЖКГ

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