Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Кабмін урегулює питання низьких тарифів взимку — деталі законопроєкту arrow

Кабмін урегулює питання низьких тарифів взимку — деталі законопроєкту

16 січня 2024 11:16
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи в Україні — Кабмін планує компенсувати ТКЕ різницю в цінах
Прилад обліку. Фото: vodokanal.kiev.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Кабінет міністрів має намір ухвалити важливе рішення щодо тарифів взимку. Йдеться про компенсацію для підприємств теплопостачання різниці в тарифах на тепло для стабільного проходження опалювального сезону.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення країни — міністр розвитку громад та територій Олександр Кубраков у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Покриття різниці в тарифах у містах

Як зазначив посадовець, уряд розробив проєкт закону, що передбачає надання фінансової компенсації різниці в тарифах для підприємств теплопостачання. Йдеться про допомогу місцевим бюджетам.

Документ передбачає надання компенсації:

  • за теплопостачання;
  • постачання гарячої води.

Як відомо, підвищувати вищевказані тарифи заборонено відповідно до мораторію, запровадженого на час воєнного стану та пів року після його скасування.

"Уже розроблений законопроєкт щодо надання компенсації різниці в тарифах, що утворилась по підприємствах теплопостачання для місцевих бюджетів", — зазначається у повідомленні міністра.

Згідно із законопроєктом, сума субвенції залежатиме не від обсягів заборгованості за природний газ, а від різниці між фактичними нарахуваннями за чинними тарифами та фактичними витратами підприємств теплокомуненерго на виробництво теплової енергії та надання послуг, додав Олександр Кубраков.

Що ще варто знати

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/2024 не планується. Він також зазначив, що у 2024 році Україна буде нарощувати потужності генерації.

Також ми писали, що постачальник електроенергії Yasno оприлюднив загальну суму заборгованості за електричну енергію. Відомо, кому і коли загрожують відключення.

Кабінет міністрів
тарифи
комунальні послуги
ЖКГ
теплопостачання
законопроєкт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

Актуальне по темі