Тарифи в Україні — Кабмін планує компенсувати ТКЕ різницю в цінах

Прилад обліку. Фото: vodokanal.kiev.ua

Кабінет міністрів має намір ухвалити важливе рішення щодо тарифів взимку. Йдеться про компенсацію для підприємств теплопостачання різниці в тарифах на тепло для стабільного проходження опалювального сезону.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення країни — міністр розвитку громад та територій Олександр Кубраков у соцмережі Facebook.

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Як зазначив посадовець, уряд розробив проєкт закону, що передбачає надання фінансової компенсації різниці в тарифах для підприємств теплопостачання. Йдеться про допомогу місцевим бюджетам.

Документ передбачає надання компенсації:

за теплопостачання;

постачання гарячої води.

Як відомо, підвищувати вищевказані тарифи заборонено відповідно до мораторію, запровадженого на час воєнного стану та пів року після його скасування.

"Уже розроблений законопроєкт щодо надання компенсації різниці в тарифах, що утворилась по підприємствах теплопостачання для місцевих бюджетів", — зазначається у повідомленні міністра.

Згідно із законопроєктом, сума субвенції залежатиме не від обсягів заборгованості за природний газ, а від різниці між фактичними нарахуваннями за чинними тарифами та фактичними витратами підприємств теплокомуненерго на виробництво теплової енергії та надання послуг, додав Олександр Кубраков.

Що ще варто знати

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що підвищувати тарифи на світло до кінця опалювального сезону 2023/2024 не планується. Він також зазначив, що у 2024 році Україна буде нарощувати потужності генерації.

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