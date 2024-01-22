Платіжки за газ перерахують — як зміняться суми у 2024 році

Газова побутова плита. Фото: smgaszbut

У 2024 році українським споживачам перерахували щомісячний платіж за доставку природного газу. Зокрема, його вартість різнитиметься у кожному конкретному регіоні.

Про це повідомляє видання Napensii.ua.

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Суми у нових комунальних квитанціях зміняться, оскільки розмір нового платежу залежатиме від обсягу використання "блакитного палива" протягом попереднього газового року.

Зараз тариф коливається від 0,38 до 2,39 гривні за один кубічний метр і залежить від області, де проживає споживач.

Формула розрахунку така:

тариф облгазу (кубічні метри за період з 1.10.2022 по 30.09.2023 року)/12 = розмір щомісячної плати за доставку газу.

В регіонах, де проживає велика кількість громадян — тариф буде менший, оскільки витрати на утримання газової інфраструктури поділять на більше число споживачів.

Третя квитанція за газ

Також розмір платіжки зміниться, адже в Україні із січня поточного року запровадили нову послугу "Обслуговування внутрішньобудинкових мереж". Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, наприкінці минулого року затвердила типовий договір на технічне обслуговування систем газопостачання у багатоповерхівках, а також відрегулювала Кодекс газорозподільних систем.

Тепер оператори газових мереж повинні:

привести договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоповерхівок у відповідність до норм типового договору;

повідомити співвласників будинків про укладення договору за формою типового договору, опублікувавши відомості про це в рахунках на оплату послуг з доставки природного газу.

Оновлені тарифи на газ у січні

Тарифи на газ в Україні у 2024 році залишаються незмінні. НАК "Нафтогаз" обслуговує близько 98% споживачів газу. Тариф становить 7,96 гривні за куб. м.

Інші розцінки українських компаній коливаються від 7, 70 грн до 9,99 грн за 1 куб. м.

Джерело: ГазПравда

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Нафтогазі заявили, що без лібералізації та прозорості енергоринку подальша євроінтеграція буде неможлива. Вагомим кроком, який буде необхідно зробити, має стати відмова від ручного регулювання тарифів.

Також ми писали, що Кабінет міністрів має намір ухвалити важливе рішення щодо тарифів взимку. Йдеться про компенсацію для підприємств теплопостачання різниці в тарифах на тепло для стабільного проходження опалювального сезону.