Ощадбанк предоставляет только два варианта снятия блокировки карт — что нужно знать

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "Ощадбанк" объяснили, какие есть варианты снятия разблокировки платежных карт. С такими проблемами обращаются клиенты к финучреждению.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в социальной сети Facebook.

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Как отмечается в одном из комментариев, мужчине заблокировали карту и доступ к средствам. Он обратился к оператору с просьбой объяснить, каким образом можно разблокировать карту. Там посоветовали обратиться в отделение банка, однако клиент пишет, что у него нет такой возможности.

"Почему я не могу снять свои деньги? Да, карта заблокирована, и я не могу появиться, а в онлайн-режиме не могу разблокировать! Почему? За что мне жить!? Я еще такого банка не встречал! Говорят, только явиться в банк лично. А если нет такой возможности, и нужны деньги! Почему нельзя по видеосвязи выйти в эфир, в других банках можно! Банк такой просто стал (надо на другой переходить)", — написал клиент.

Какие есть варианты разблокировки карт

Сотрудник главного офиса Ощадбанка дал ответ на обращение, отметив, что для предметной проверки карты, и возможности ее разблокировки стоит позвонить с финансового номера телефона в контакт-центр по номеру 0-800-210-800.

В Ощадбанке предусмотрены только два варианта возможности для разблокировки. Так, в зависимости от причины блокировки, карта может быть разблокирована:

через контакт-центр;

через отделение банка.

"Если оператор сообщил, что для разблокировки нужно обратиться в отделение банка, тогда, к сожалению, по-другому разблокировать карту нет возможности", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Ощад в соцсетях

Напомним, ранее в Ощадбанке рассказали, что делать с картами, необновленными с начала полномасштабной войны. Такие карты будут действовать до конца июня 2025 года.

Также мы писали, в Ощадбанке могут взымать комиссию в 120 грн за сервис смс-сообщения, даже при условии отключения в приложении. Такую услугу можно отменить только в отделении банка.