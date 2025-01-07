Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Разблокировка карт в Ощадбанке — есть только два варианта arrow

Разблокировка карт в Ощадбанке — есть только два варианта

7 января 2025 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк предоставляет только два варианта снятия блокировки карт — что нужно знать
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В государственном финучреждении "Ощадбанк" объяснили, какие есть варианты снятия разблокировки платежных карт. С такими проблемами обращаются клиенты к финучреждению.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в социальной сети Facebook.

Читайте также:

Блокировка карт клиентам Ощадбанка

Как отмечается в одном из комментариев, мужчине заблокировали карту и доступ к средствам. Он обратился к оператору с просьбой объяснить, каким образом можно разблокировать карту. Там посоветовали обратиться в отделение банка, однако клиент пишет, что у него нет такой возможности.

"Почему я не могу снять свои деньги? Да, карта заблокирована, и я не могу появиться, а в онлайн-режиме не могу разблокировать! Почему? За что мне жить!? Я еще такого банка не встречал! Говорят, только явиться в банк лично. А если нет такой возможности, и нужны деньги! Почему нельзя по видеосвязи выйти в эфир, в других банках можно! Банк такой просто стал (надо на другой переходить)", — написал клиент.

Какие есть варианты разблокировки карт

Сотрудник главного офиса Ощадбанка дал ответ на обращение, отметив, что для предметной проверки карты, и возможности ее разблокировки стоит позвонить с финансового номера телефона в контакт-центр по номеру 0-800-210-800.

В Ощадбанке предусмотрены только два варианта возможности для разблокировки. Так, в зависимости от причины блокировки, карта может быть разблокирована:

  • через контакт-центр;
  • через отделение банка.

"Если оператор сообщил, что для разблокировки нужно обратиться в отделение банка, тогда, к сожалению, по-другому разблокировать карту нет возможности", — говорится в сообщении.

 

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощад в соцсетях

Напомним, ранее в Ощадбанке рассказали, что делать с картами, необновленными с начала полномасштабной войны. Такие карты будут действовать до конца июня 2025 года.

Также мы писали, в Ощадбанке могут взымать комиссию в 120 грн за сервис смс-сообщения, даже при условии отключения в приложении. Такую услугу можно отменить только в отделении банка.

Ощадбанк банки банковские карты банковские счета блокирование

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:30 Спортивные учреждения могут бронировать спортсменов — условия

07:28 Дополнительное вознаграждение срочникам — какая сумма

07:01 В ПриватБанке объяснили, кому сокращают кредитные лимиты

06:53 Собор Иоанна Крестителя — что нельзя делать 7 января

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:30 Новые цены на подсолнечник — сколько стоит зерно в январе

06:30 Статус "Нарушение правил учета" — как правильно обратиться в ТЦК

06:25 Будет ли пандемия метапневмовируса в Украине — ответ эксперта

06:22 Каждого десятого такого мужчину могут мобилизовать

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

07:30 Спортивные учреждения могут бронировать спортсменов — условия

07:28 Дополнительное вознаграждение срочникам — какая сумма

07:01 В ПриватБанке объяснили, кому сокращают кредитные лимиты

06:53 Собор Иоанна Крестителя — что нельзя делать 7 января

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:30 Новые цены на подсолнечник — сколько стоит зерно в январе

06:30 Статус "Нарушение правил учета" — как правильно обратиться в ТЦК

06:25 Будет ли пандемия метапневмовируса в Украине — ответ эксперта

06:22 Каждого десятого такого мужчину могут мобилизовать

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Text

22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

Text

22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

Text

20:23 Дунда заявил, повлияет ли отставка Трюдо на отношения с Украиной

Text

18:13 Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

Text

13:00 Блинкен о Курске и наступлении РФ на Днепр — эфир День.LIVE

Text

12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

Text

10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья