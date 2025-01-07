Выплаты в январе — где продолжается регистрация на помощь в 43 тыс. грн

Украинские гривневые купюры и кошелек. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы могут зарегистрироваться на денежную помощь от благотворительного фонда "Каритас Донецк". Согласно правилам программы, максимально семья может получить 43 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении фонда в Telegram.

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Как отмечается, помогают воплощать проект помощи в жизнь Каритас Германии (CaritasGermany) и МИД Германии (GFFO) на территории Днепропетровской области. В его рамках оказывается поддержка для обеспечения базовых потребностей особо уязвимым гражданам, которые:

пострадали от войны и проживают в зоне не более 50 км вдоль линии соприкосновения;

пострадали от обстрелов после 8 июля 2024 года;

проживали в доме, подвергшемся обстрелу;

пострадали физически от агрессии РФ.

Зарегистрироваться на помощь могут местные жители Днепропетровской области и внутренне перемещенные лица, которые получили такой статус после обстрелов от даты 08.07.2024 года, потеряли имущество или здоровье в результате ранений, полученных от обстрелов. Также, если относятся к таким группам людей:

в семье есть лица с инвалидностью (первая-вторая группа или инвалидность с детства);

лица с тяжелыми заболеваниями;

одинокие граждане пожилого возраста от 60 лет (в семье один или два человека, которые не имеют поддержки родных трудоспособного возраста);

неполная семья (мать/отец/опекун), где есть несовершеннолетние дети;

многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;

беременные женщины и кормящие матери с детьми до трех лет.

Сумма финпомощи и как подать заявку

Размер денежной помощи от благотворительного фонда "Каритас Донецк" составляет 10,8 тыс. гривен на одного человека. Максимальное количество помощи на одну семью — не более четырех грантов, то есть 43 тыс. гривен. Единоразовая денежная благотворительная помощь рассчитана на три месяца.

Для регистрации все члены семьи должны предоставить следующие документы:

паспорт/ID с выпиской о месте проживания;

идентификационный код;

справку ВПЛ (при наличии);

документ, где подтверждается принадлежность к категории уязвимости;

акт о повреждении или уничтожении имущества/документ, что лечение происходило вследствие ранений;

Чтобы подать заявки, граждане должны обращаться по номерам телефонов горячей линии:

+38098 665 73 88 (график работы пн-чт 10:00 до 16:00);

+38095 459 55 20;

+38073 459 55 20.

Необходимо заполнить специальную форму для регистрации по ссылке.

Напомним, некоторые граждане жалуются на невозможность оформить выплаты "Зимова єПідтримка" через "Дію" на детей. В приложении не подтягиваются соответствующие документы.

Также сообщалось, что часть украинцев до сих пор ожидает поступления 1 тыс. грн по программе "Зимова єПідтримка". В правительстве утверждают, что всем начислят обещанные выплаты.