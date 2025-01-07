Выплаты в январе — где продолжается регистрация на помощь в 43 тыс. грн

Семьям выплатят по 43 тыс. грн в январе — какие условия
Некоторые украинцы могут зарегистрироваться на денежную помощь от благотворительного фонда "Каритас Донецк". Согласно правилам программы, максимально семья может получить 43 тыс. гривен.
Об этом говорится в сообщении фонда в Telegram.
Кто может получить помощь от БФ "Каритас"
Как отмечается, помогают воплощать проект помощи в жизнь Каритас Германии (CaritasGermany) и МИД Германии (GFFO) на территории Днепропетровской области. В его рамках оказывается поддержка для обеспечения базовых потребностей особо уязвимым гражданам, которые:
- пострадали от войны и проживают в зоне не более 50 км вдоль линии соприкосновения;
- пострадали от обстрелов после 8 июля 2024 года;
- проживали в доме, подвергшемся обстрелу;
- пострадали физически от агрессии РФ.
Зарегистрироваться на помощь могут местные жители Днепропетровской области и внутренне перемещенные лица, которые получили такой статус после обстрелов от даты 08.07.2024 года, потеряли имущество или здоровье в результате ранений, полученных от обстрелов. Также, если относятся к таким группам людей:
- в семье есть лица с инвалидностью (первая-вторая группа или инвалидность с детства);
- лица с тяжелыми заболеваниями;
- одинокие граждане пожилого возраста от 60 лет (в семье один или два человека, которые не имеют поддержки родных трудоспособного возраста);
- неполная семья (мать/отец/опекун), где есть несовершеннолетние дети;
- многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;
- беременные женщины и кормящие матери с детьми до трех лет.
Сумма финпомощи и как подать заявку
Размер денежной помощи от благотворительного фонда "Каритас Донецк" составляет 10,8 тыс. гривен на одного человека. Максимальное количество помощи на одну семью — не более четырех грантов, то есть 43 тыс. гривен. Единоразовая денежная благотворительная помощь рассчитана на три месяца.
Для регистрации все члены семьи должны предоставить следующие документы:
- паспорт/ID с выпиской о месте проживания;
- идентификационный код;
- справку ВПЛ (при наличии);
- документ, где подтверждается принадлежность к категории уязвимости;
- акт о повреждении или уничтожении имущества/документ, что лечение происходило вследствие ранений;
Чтобы подать заявки, граждане должны обращаться по номерам телефонов горячей линии:
- +38098 665 73 88 (график работы пн-чт 10:00 до 16:00);
- +38095 459 55 20;
- +38073 459 55 20.
Необходимо заполнить специальную форму для регистрации по ссылке.
Напомним, некоторые граждане жалуются на невозможность оформить выплаты "Зимова єПідтримка" через "Дію" на детей. В приложении не подтягиваются соответствующие документы.
Также сообщалось, что часть украинцев до сих пор ожидает поступления 1 тыс. грн по программе "Зимова єПідтримка". В правительстве утверждают, что всем начислят обещанные выплаты.
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