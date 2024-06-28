ПФУ проверят тайные клиенты — в чем причины

Клиенты в офисе ПФУ. Фото: pfu.gov.ua

Отделения Пенсионного фонда Украины (ПФУ) ждут проверки. В рамках проекта "Тайный покупатель" работу специалистов проверят по всей стране.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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Причины проверки отделений ПФУ

Как пояснили в ведомстве, тотальные проверки позволят выявить системные недостатки в обслуживании клиентов Пенсионного фонда.

В частности, будет заниматься реализацией проекта Агентство ООН по делам беженцев, а также Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Для обеспечения комплексного сбора данных, мониторинг коснется 84 сервисных центров в 20 регионах страны, а также в Киеве.

Кроме того, проведут опрос среди граждан, которые получают услуги ПФУ и пользуются его сервисами. По планам, проанкетируют до 300 человек в 20 областях. Будут узнавать о различных аспектах деятельности ПФУ. В частности, опрос будет касаться:

назначения пенсий;

предоставления субсидий;

процедуры подтверждения личности;

использования онлайн-сервисов;

доступа к социальным выплатам.

Ожидается, что все полученные выводы консолидируют и проанализируют. В итоге это поможет оценить уровень доступности услуг, клиентоориентированности отделений ПФУ и удовлетворенности клиентов от полученных админуслуг. На основе этого сформулируют практические рекомендации по улучшению деятельности сервисных центров.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторым гражданам в Украине не зачислят часть трудового стажа для получения пенсии. Это касается украинцев, работавших в Российской Федерации.

Также мы писали, что часто работавшие очень долгое время пенсионеры в итоге получают мизерные пенсионные выплаты. Эксперты объяснили, почему длительный страховой стаж не гарантирует заоблачные выплаты в будущем.