Пенсії у липні зростуть — кому доплатять до 1 тис. грн

Люди похилого віку. Фото: Freepik

В Україні деякі громадяни літнього віку отримають більші пенсійні виплати у липні 2024 року. Зокрема, частині українців можуть призначити надбавку до 1 тис. гривень.

Про це йдеться у матеріалах пресслужби Пенсійного фонду України.

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Надбавки до пенсій у 300 — 570 гривень у липні

Як зазначають у ПФУ, загального підвищення пенсій наступного місяця не буде, однак за законодавством, деяким пенсіонерам можуть доплатити суми за віком.

Йдеться про нарахування надбавок за віком тим громадянам, кому виповниться 70, 75 та 80 років. Грошові доплати нарахують, якщо пенсія не більша за 10,34 тис. гривень.

Йдеться про суми доплат за віком:

для громадян віком 70 — 74 років включно — на 300 гривень більше;

особам, яким від 75 до 79 років включно — на 456 гривень;

всім громадянами понад 80 років — надбавка становитиме 570 гривень.

Доплати за віком додадуть до пенсій автоматично, без додаткового звернення до ПФУ.

Надбавка до пенсії до 1 тис. гривень

Також пенсіонери можуть отримати надбавку у 40% від прожиткового мінімуму (944 гривні). Її доплатять особам, які втратили працездатність, мають погіршений стан здоров'я і проживають самотньо. Гроші нарахують у випадку, якщо:

громадянин проживає сам, потребує стороннього догляду;

пенсіонеру нараховують пенсію за віком;

громадянину більше 80 років.

Для оформлення цієї грошової надбавки потрібно звертатись спеціально в органи ПФУ. Там треба надати заяву та документи з підтвердженням погіршеного стану здоров'я.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року Пенсійний фонд здійснив перерахунок виплат для значної частини працюючих людей похилого віку. Відомо, хто отримав доплату у понад 500 гривень.

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