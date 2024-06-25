Пенсії в Україні — чому великий стаж не гарантує захмарні виплати

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні часто пенсіонери, які працювали дуже довгий час, у підсумку отримують мізерні пенсійні виплати. Експерти пояснили, чому тривалий страховий стаж не гарантує захмарних виплат у майбутньому.

Про це повідомляє профільне видання "На пенсії".

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Як стаж впливає на розмір пенсії

За словами фахівців, на кінцевий розмір пенсії впливають різні фактори, лише частково пов'язані зі страховим стажем. Переважно на розмір виплати на заслуженому відпочинку впливає рівень заробітної плати, яку отримував у минулому пенсіонер.

За законодавством, встановлені жорсткі вимоги до стажу для отримання пенсії, які посилюються щороку з віком. Зокрема, цього року для виходу на пенсію необхідно мати:

для виходу на пенсію у 60 років — мінімум 31 рік страхового стажу;

для пенсії у 63 роки — 21 рік стажу;

для виходу на пенсію у 65 років — 15 років стажу.

Щодо страхового стажу, то кожен рік він збільшує пенсію лише на мізерний 1% від основного розміру пенсії, при цьому не більше 1% від прожиткового мінімуму.

Також розмір пенсії визначається датою виходу на пенсію. Громадянин, який вийшов на пенсію раніше, може одержувати нижчі за рівнем виплати через різні вимоги до страхового стажу:

до жовтня 2011-го понаднормовим стажем вважався від 25 років — для чоловіків і 20 — для жінок.

після цього вимоги зросли: для чоловіків зробили 35 років, а для жінок — 30 років.

Виплати за понаднормовий стаж

Також існують незначні доплати за понаднормовий стаж. У 2024 році розмір зріс з 20,93 гривні до 23,61 гривні за кожен рік роботи.

За підрахунками, якщо пенсіонер має п'ять додаткових років страхового стажу, то у підсумку його доплата дорівнюватиме 118,05 гривні.

Для пенсіонерів, які продовжують працювати, розрахунок проводять на підставі попереднього розміру прожиткового мінімуму. Проте, коли людина завершила робочу діяльність, розмір доплати переглядають з урахуванням розміру актуального прожиткового мінімуму.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 2017 року щороку посилюються вимоги до призначення пенсійних виплат. Так, щоб мати право виходу на заслужений відпочинок у 2028 році, доведеться працювати на п'ять років довше.

Також ми писали, що ПФУ повідомляє про можливість для громадян похилого віку отримати додаткову грошову допомогу. В рамках програми від ООН, виплати нададуть пенсіонерам, котрі мешкають на територіях активних чи ймовірних бойових дій.