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Роботу відділень Пенсійного фонду перевірять "таємні клієнти"

28 червня 2024 13:40
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПФУ перевірять таємні клієнти — у чому причини
Клієнти в офісі ПФУ. Фото: pfu.gov.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

На відділення Пенсійного фонду України (ПФУ) чекають перевірки. В рамках проєкту "Таємний покупець" роботу фахівців перевірять по всій країні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

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Причини перевірки відділень ПФУ

Як пояснили у відомстві, тотальні перевірки дозволять виявити системні недоліки в обслуговуванні клієнтів Пенсійного фонду.

Зокрема, займатиметься реалізацією проєкту Агентство ООН у справах біженців, а також Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Для забезпечення комплексного збору даних, моніторинг торкнеться 84 сервісних центрів у 20-ти регіонах країни, а також у Києві.

Окрім того, проведуть опитування серед громадян, які отримують послуги ПФУ та користуються його сервісами. За планами, проанкетують до 300 осіб у 20 областях. Будуть дізнаватися щодо різних аспектів діяльності ПФУ. Зокрема, опитування стосуватиметься:

  • призначення пенсій;
  • надання субсидій;
  • процедури підтвердження особи;
  • використання онлайн-сервісів;
  • доступу до соціальних виплат.

Очікується, що всі отримані висновки консолідують й проаналізують. У підсумку це допоможе оцінити рівень доступності послуг, "клієнтоорієнтованості" відділення ПФУ та задоволеності клієнтів від отриманих адмінпослуг. На основі цього сформулюють практичні рекомендації для поліпшення діяльності сервісних центрів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деяким громадянам в Україні не зарахують частину трудового стажу для отримання пенсії. Це стосується українців, які працювали в Російській Федерації.

Також ми писали, що часто пенсіонери, які працювали дуже довгий час, у підсумку отримують мізерні пенсійні виплати. Експерти пояснили, чому тривалий страховий стаж не гарантує захмарних виплат у майбутньому.

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