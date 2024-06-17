Пенсії в Україні — частині українців загрожує незарахування стажу

Жінки пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні збільшиться кількість причин для незарахування страхового стажу до пенсії та припинення виплати грошей. Це передбачено ухваленим законопроєктом №9453, який чекає на підпис президента України.

Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

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У разі підписання президентом проєкт №9453 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України" передбачатиме нові підстави для припинення виплати пенсій. Раніше серед причин скасування права на виплати були такі:

через смерть пенсіонера;

через неотримання призначеної виплати упродовж пів року;

інші випадки, передбачені законом.

Законопроєкт збільшить кількість підстав для припинення виплати пенсії. А саме:

на основі заяви про припинення виплати через виїзд за кордон;

через смерть пенсіонера, визнання безвісно зниклим чи померлим;

через надання статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин, відповідно до закону "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин";

через ігнорування ідентифікації у банку.

Незарахування частини стажу до пенсії

Також законопроєкт покликаний врегулювати колізію, що виникла через розрив угоди з СНД. Стаж роботи після 1991 року зарахують, однак заробітки та сплачені внески за кордоном не будуть враховані під час розрахунку пенсій.

"Відтепер людині, яка переїхала з Криму, достатньо подати заяву, в якій зазначити, що вона не отримує пенсію в Криму і бажає її отримувати в Україні. Для розрахунку пенсії можна надати трудову книжку або пенсійну справу (якщо вони є на руках) Жодних підтверджень від Пенсійного фонду країни-агресора не потрібно", — йдеться у пояснювальній записці.

При цьому громадяни, які працювали в Росії після 19 лютого 2014 року, не буде зараховано стаж за законом. Правило пошириться на тих, хто працював у судових чи правоохоронних органах на окупованих територіях, а також тих, хто обіймав посади в органах "влади".

Що ще варто знати

Нагадаємо, законодавством передбачені мінімальна та максимальна пенсії. На останню, яка перевищує 20 тис. гривень, можуть претендувати лише кілька категорій громадян.

Також громадяни можуть підвищити розмір майбутньої пенсії більш ніж на 50%, якщо відкладуть вихід на пенсію. Так, якщо відмовитися від оформлення у 60 років і замість цього очікувати до 65 років і 7 місяців, пенсія зросте на 50%.