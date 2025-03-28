Работодатели имеют право на компенсацию — за что им будут платить в 2025 году

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Многие украинцы из-за полномасштабной войны выехали за границу, поэтому работодателям теперь не хватает квалифицированных кадров. Но молодежи все равно трудно найти работу из-за отсутствия необходимого опыта. Поэтому государство решило платить работодателям компенсацию, если они будут предоставлять работу молодым украинцам по направлению службы занятости.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об условиях получения выплат в 2025 году.

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Сколько выплачивают работодателям и как получить компенсацию

Работодателям, которые предложат работу молодежи по направлению службы занятости, выплачивают компенсацию в размере 50% минимальной зарплаты. Как объяснили в Государственной службе по вопросам труда, получить выплаты может работодатель, который:

трудоустроит безработных граждан, которым до 25 лет со страховым стажем не более 12 месяцев;

предоставит работу гражданам в возрасте до 35 лет — на первое рабочее место.

За получением компенсации может обратиться работодатель (юридическое и физическое лицо-предприниматель), подав заявление:

в центре занятости по месту осуществления деятельности;

через электронный кабинет работодателя с наложением электронной подписи;

по электронной почте с наложением электронной подписи.

Как выплачивается денежная компенсация

Средства начисляют за каждый нечетный месяц работы работника, начиная со дня трудоустройства. Общая продолжительность выплаты от 6 до 12 месяцев в течение двух лет.

Что еще важно знать

В 2025 году работодатели будут получать от государства дополнительные выплаты, если:

работу получат граждане с инвалидностью, которые еще не стали пенсионерами;

участники боевых действий;

украинцы, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось не более пяти лет.

Размер компенсации составляет 50% фактических расходов на оплату труда, но не превышает минимальную зарплату на момент выплаты.

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