Роботодавці мають право на компенсацію — за що їм платитимуть у 2025 році

Жінка тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Багато українців через повномасштабну війну виїхали за кордон, тож роботодавцям тепер не вистачає кваліфікованих кадрів. Натомість молоді все одно важко знайти роботу через відсутність необхідного досвіду. Тому держава вирішила платити роботодавцям компенсацію, якщо вони надаватимуть роботу молодим українцям за направленням служби зайнятості.

Редакція Новини.LIVE розповідає про умови отримання виплат у 2025 році.

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Скільки виплачують роботодавцям та як отримати компенсацію

Роботодавцям, які запропонують роботу молоді за направленням служби зайнятості, виплачують компенсацію у розмірі 50% мінімальної зарплати. Як пояснили у Державній службі з питань праці, отримати виплати може роботодавець, який:

працевлаштує безробітних громадян, яким до 25 років зі страховим стажем не більше 12 місяців;

надасть роботу громадянам віком до 35 років — на перше робоче місце.

За отриманням компенсації може звернутись роботодавець (юридична та фізична особа – підприємець), подавши заяву:

в центрі зайнятості за місцем провадження діяльності;

через електронний кабінет роботодавця з накладенням електронного підпису;

електронною поштою із накладенням електронного підпису.

Як виплачується грошова компенсація

Кошти нараховують за кожен непарний місяць роботи працівника, починаючи з дня працевлаштування. Загальна тривалість виплати від 6 до 12 місяців впродовж двох років.

Що ще важливо знати

У 2025 році роботодавці отримуватимуть від держави додаткові виплати, якщо:

роботу отримають громадяни з інвалідністю, які ще не стали пенсіонерами;

учасники бойових дій;

українці, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше п’яти років.

Розмір компенсації становить 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше за мінімальну зарплату на момент виплати.

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