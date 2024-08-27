Допомога з безробіття — кому можуть відмовити у 2024 році

Центр зайнятості. Фото: vechirniy.kyiv.ua

В Україні під час війни посилилися вимоги для отримання статусу безробітного. У 2024 році його надають особам працездатного віку до призначення пенсії, які не мають заробітку та інших доходів, готові й здатні почати працювати.

Про це йдеться на порталі державних послуг "Дія".

Читайте також:

Кому відмовляють з претендентів в статусі безробітного

Як зазначається, отримати статус безробітного громадяни можуть в обласних, міських, районних, міськрайонних центрах зайнятості чи у філіях регіональних центрів зайнятості.

Водночас, під час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку — 360 календарних днів.

Подавати заяви на отримання послуги заявники можуть також особисто чи заповнивши заяву дистанційно на отримання послуги на порталі "Дія".

У 2024 році громадянам можуть відмовляти у наданні такого статусу з низки причин. А саме:

У разі відмови від складення та підписання індивідуального плану працевлаштування;

Неповернення грошей (у разі прийняття рішення про повернення суми матеріального забезпечення та вартості соцпослуг за попередньої реєстрації за результатами проведеного розслідування страхового випадку, судового рішення/інших підстав, що передбачені законодавством;

У разі встановлення факту зайнятості особи, окрім зайнятості працею, пов’язаної з організацією підготовки/проведення президентських виборів, народних депутатів, місцевих виборів, виконання обов’язків присяжного у суді);

У разі подання заяви про надання чи поновлення статусу безробітного громадянином, який не зазначений у частині першій статті 43 закону "Про зайнятість населення";

У разі відсутності на дату прийняття рішення про надання/поновлення статусу зареєстрованого безробітного документів та даних із реєстрів та баз, зазначених у пунктах 18-19 порядку № 446;

У разі подання заяви про надання статусу безробітного раніше терміну, встановленого законодавством (абзацом першим пункту 24, абзацами третім, четвертим, шостим пункту 34 Порядку № 446);

У разі наявності в особи статусу зареєстрованого безробітного.

Водночас, громадяни можуть написати скаргу на відмову. Її може подати оскаржувач або ж представник оскаржувача. Скарги необхідно подавати в окружний адмінсуд.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у Міносвіти заявили, що з бюджету понад 70% йде на фінансування оборони. Тому найближчим часом вчителям не варто очікувати підвищення зарплат.

Раніше ми писали, в Україні парламент ухвалив рішення щодо підвищення зарплат помічникам народних депутатів на 50%. За це проголосували 264 народних депутати. До підвищення помічники отримували 88,4 тисячі гривень, а після — зарплата зросла до 132,6 тисячі гривень на місяць.