Компенсація за працевлаштування безробітних у 2025 році — як отримати гроші

Гроші в руках. Фото: УНІАН

В Україні роботодавці, які працевлаштовують безробітних громадян, можуть отримати назад 50% грошей, витрачених на зарплату. Та для цього потрібно, щоби українець офіційно зареєструвався на біржі праці та пробув у статусі безробітного не менше місяця.

В управлінні інспекційної діяльності у Вінницькій області пояснили, як роботодавцям отримати державну компенсацію за працевлаштування безробітних.

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Держава поверне роботодавцю 50% від суми мінімальної зарплати, якщо він надасть роботу:

громадянам з інвалідністю, які ще не стали пенсіонерами;

учасникам бойових дій;

українцям, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше п’яти років.

"Термін працевлаштування має складати не менше одного року", — йдеться у повідомленні.

Яку суму повертають роботодавцям

Розмір компенсації становить 50% фактичних витрат на оплату праці, але не може перевищувати розміру мінімальної зарплати на момент виплати. Станом на 2025 рік розмір виплати від 4 до 8 тис. грн.

Загальна тривалість виплати компенсації становить шість місяців протягом року.

Як отримати компенсацію

За виплатою роботодавець або його уповноважена особа звертаєься до центрів зайнятості. Звернення подається:

особисто;

онлайн: в електронному кабінеті роботодавця з накладенням електронного підпису.

Нагадаємо, що роботодавцям дають гроші не тільки за працевлаштування безробітних. Ми вже пояснювали, за виконання якої умови можна отримати до 120 тис. грн.

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