Компенсація за працевлаштування безробітних у 2025 році — як отримати гроші

Компенсація роботодавцям у 2025 — за що платить держава
В Україні роботодавці, які працевлаштовують безробітних громадян, можуть отримати назад 50% грошей, витрачених на зарплату. Та для цього потрібно, щоби українець офіційно зареєструвався на біржі праці та пробув у статусі безробітного не менше місяця.
В управлінні інспекційної діяльності у Вінницькій області пояснили, як роботодавцям отримати державну компенсацію за працевлаштування безробітних.
Гроші за роботу для офіційно зареєстрованих безробітних — як отримати
Держава поверне роботодавцю 50% від суми мінімальної зарплати, якщо він надасть роботу:
- громадянам з інвалідністю, які ще не стали пенсіонерами;
- учасникам бойових дій;
- українцям, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше п’яти років.
"Термін працевлаштування має складати не менше одного року", — йдеться у повідомленні.
Яку суму повертають роботодавцям
Розмір компенсації становить 50% фактичних витрат на оплату праці, але не може перевищувати розміру мінімальної зарплати на момент виплати. Станом на 2025 рік розмір виплати від 4 до 8 тис. грн.
Загальна тривалість виплати компенсації становить шість місяців протягом року.
Як отримати компенсацію
За виплатою роботодавець або його уповноважена особа звертаєься до центрів зайнятості. Звернення подається:
- особисто;
- онлайн: в електронному кабінеті роботодавця з накладенням електронного підпису.
Нагадаємо, що роботодавцям дають гроші не тільки за працевлаштування безробітних. Ми вже пояснювали, за виконання якої умови можна отримати до 120 тис. грн.
Також ми писали, що в українців зросли зарплати. Більше отримують, зокрема, теплотехніки та керівники з нерухомістю.
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