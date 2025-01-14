Взять человека с инвалидностью — сколько заплатит государство в 2025 году

Девушка с ограниченными физическими возможностями работает за компьютером. Фото: УНИАН

За трудоустройство людей с инвалидностью в 2025 году работодателям в Украине будут выплачивать компенсацию. Сумма выплат варьируется в пределах 80-120 тыс. грн.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, кто из предпринимателей в 2025 году может рассчитывать на получение таких сумм.

Читайте также:

Компенсация за трудоустройство украинцев с физическими ограничениями — детали

Компенсационные выплаты регулируются "Порядком предоставления работодателям компенсации фактических расходов за обустройство рабочих мест трудоустроенных лиц с инвалидностью". Механизм был утвержден правительственным Постановлением № 893 в 2023 году.

Итак, компенсация полагается работодателям, которые трудоустроили застрахованного гражданина с инвалидностью І или ІІ группы. Если взять на работу человека с инвалидностью ІІІ группы, тогда компенсацию выплачивать не будут.

Государственная помощь покрывает расходы работодателей на покупку средств для обустройства рабочего места для лица с инвалидностью, в частности:

мебели (кресел с регулируемыми или фиксированными сиденьями, поручней и брусьев, раздвижных дверей, средств для их открывания/закрывания, противоскользящих и тактильных материалов для пола и лестниц);

транспортеров для подъема по лестнице с электроприводом;

вспомогательных средств для позиционирования курсора и тактильных компьютерных дисплеев;

брайлевских клавиатур и портативных устройств;

подъемных платформ для рабочих мест;

вспомогательных средств для воспроизведения звука и обеспечения способности слышать и видеть, и т.д.

Сколько будут платить работодателям в 2025 году

С 1 января предпринимателям будут выплачивать:

до 80 тыс. грн, если они трудоустраивают людей с инвалидностью II группы;

до 120 тыс. грн за трудоустройство людей с инвалидностью I группы.

Как получить компенсанцию

Для этого работодатель подает соответствующее заявление о том, что нанял на работу человека с инвалидностью. Сделать это нужно в течение 90 дней, зарегистрировав документ:

онлайн на портале "Дія";

физически в центре занятости по месту осуществления трудовой деятельности.

Напомним, что государство также платит работодателям, если они берут на работу человека, которого направили из центра занятости. В таком случае из госбюджта работодатель получит компенсацию расходов на зарплату.

Также мы писали, что в Украине ужесточили требования для получения статуса безработного в условиях полномасштабной войны. Теперь его предоставляют трудоспособным гражданам до назначения пенсии, если у них нет доходов.