Взять человека с инвалидностью — сколько заплатит государство в 2025 году

Работодателям будут выплачивать до 120 000 грн — за что заплатят
За трудоустройство людей с инвалидностью в 2025 году работодателям в Украине будут выплачивать компенсацию. Сумма выплат варьируется в пределах 80-120 тыс. грн.
Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, кто из предпринимателей в 2025 году может рассчитывать на получение таких сумм.
Компенсация за трудоустройство украинцев с физическими ограничениями — детали
Компенсационные выплаты регулируются "Порядком предоставления работодателям компенсации фактических расходов за обустройство рабочих мест трудоустроенных лиц с инвалидностью". Механизм был утвержден правительственным Постановлением № 893 в 2023 году.
Итак, компенсация полагается работодателям, которые трудоустроили застрахованного гражданина с инвалидностью І или ІІ группы. Если взять на работу человека с инвалидностью ІІІ группы, тогда компенсацию выплачивать не будут.
Государственная помощь покрывает расходы работодателей на покупку средств для обустройства рабочего места для лица с инвалидностью, в частности:
- мебели (кресел с регулируемыми или фиксированными сиденьями, поручней и брусьев, раздвижных дверей, средств для их открывания/закрывания, противоскользящих и тактильных материалов для пола и лестниц);
- транспортеров для подъема по лестнице с электроприводом;
- вспомогательных средств для позиционирования курсора и тактильных компьютерных дисплеев;
- брайлевских клавиатур и портативных устройств;
- подъемных платформ для рабочих мест;
- вспомогательных средств для воспроизведения звука и обеспечения способности слышать и видеть, и т.д.
Сколько будут платить работодателям в 2025 году
С 1 января предпринимателям будут выплачивать:
- до 80 тыс. грн, если они трудоустраивают людей с инвалидностью II группы;
- до 120 тыс. грн за трудоустройство людей с инвалидностью I группы.
Как получить компенсанцию
Для этого работодатель подает соответствующее заявление о том, что нанял на работу человека с инвалидностью. Сделать это нужно в течение 90 дней, зарегистрировав документ:
- онлайн на портале "Дія";
- физически в центре занятости по месту осуществления трудовой деятельности.
Напомним, что государство также платит работодателям, если они берут на работу человека, которого направили из центра занятости. В таком случае из госбюджта работодатель получит компенсацию расходов на зарплату.
Также мы писали, что в Украине ужесточили требования для получения статуса безработного в условиях полномасштабной войны. Теперь его предоставляют трудоспособным гражданам до назначения пенсии, если у них нет доходов.
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