Зарплати в Україні — як відбуватиметься індексація у 2025 році

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Для українських підприємств, установ та організацій діятимуть нові правила індексації заробітної плати. У Міністерстві соціальної політики оприлюднили рекомендації щодо здійснення осучаснення виплат.

Про це йдеться у відповідному листі Мінсоцполітики.

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Правила індексації зарплат у 2025 році

Зазначається, що згідно ст. 34 закону "Про Держбюджет" №4059-IX, у 2025 році:

індекс споживчих цін для індексації доходів населення обчислюють наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня, який приймається за 1% або 100%;

суму індексації за грудень 2024 року у січні 2025-го не нараховують, тобто обчислення індексу для індексації почнеться з лютого.

З січня поточного року діє єдиний підхід у питанні обчислення індексу споживчих цін для здійснення індексації зарплати населення.

Відповідно до пункту 11 "Порядку проведення індексації зарплат" урядової постанови від 17.07.2003 №1078, право на індексацію відбудеться, коли індекс споживчих цін, обчислений наростаючим підсумком, перевищить поріг індексації, встановлений у розмірі 103%.

За правилами, працівникам підприємств і організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення зарплати через зростання рівня інфляції здійснюється у порядку визначеному колективним договором, проте не нижче норм, затверджених законом "Про індексацію грошових доходів".

Зміни полягають у тому, що у 2024 році підрахунки починалися з січня, а попередній місяць був "базовим" — тобто грудень 2023 року.

Індексація зарплат працівників та оклади

Також індексація зарплат працівників залежить від зростання окладу (тарифна ставка). "Базовим" місяцем вважається місяць підвищення окладу. Тим громадянам, яким оновлять оклади з 1 лютого поточного року, "базовим" місяцем вважатиметься лютий, а не січень.

Таким чином, у кожного працівника "базовий" місяць і відсоток індексації буде індивідуальним.

У Мінсоцполітики зауважили, що йдеться лише про рекомендацію. Лист має інформаційний, рекомендаційний характер і не встановлює нових правових норм.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, в Україні зростають зарплати громадян, оскільки на ринку праці — нестача робочих рук. Номінальні зарплати зросли на 22,3% за рік.

Також повідомлялося, що на роботодавців чекають штрафи до 80 тис. гривень. Йдеться про тих, хто виплачує працівникам зарплати "у конвертах".