Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Держдопомога роботодавцям — хто може отримати 8 тис. грн arrow

Держдопомога роботодавцям — хто може отримати 8 тис. грн

10 січня 2025 14:30
Ксенія Симонова - Редактор
Робота в Україні — хто отримає компенсації на оплату праці безробітних у 8 тис. грн
Трудова книжка у руках. Фото: kadrovik.ua
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні роботодавці, які працевлаштовують громадян на основі направлення центрів зайнятості у статусі офіційних безробітних, мають право на чималі компенсації від держави оплаті праці. Відомо, які суми передбачені у 2025 році.

Відповідне право прописане у законі "Про зайнятість населення".

Читайте також:

Правила надання компенсацій на оплату праці безробітних

Згідно з нормами закону, якщо роботодавець працевлаштував громадянина, направленого центром зайнятості у статусі безробітного понад один місяць, йому передбачена часткова компенсація витрат на заробітну плату.

Такі правила стосуються роботодавців, які працевлаштують певних категорій осіб. А саме:

  • особи з інвалідністю не пенсійного віку;
  • учасники бойових дій;
  • особи, яким до пенсії за віком лишається до п’яти років.

Також законодавство вимагає, що термін працевлаштування таких осіб роботодавцем має становити не менше одного року.

Які суми компенсацій за працевлаштування у 2025 році

У 2025 році розмір компенсації за працевлаштування громадян, направлених центрами зайнятості, становить 50% фактичних витрат на оплату праці.

При цьому сума не може бути більшою від мінімальної заробітної платні, передбаченої законодавством на час здійснення відповідної виплати.

Цьогоріч мінімальна заробітна платна залишилась на рівні попереднього року. Тобто компенсація за надання роботи офіційному безробітному може становити до 8 тис. грн.

Загальна тривалість надання таких компенсацій становить шість місяців протягом року.

Для отримання компенсації роботодавець має подати до центру зайнятості за місцем провадження діяльності заяву про надання компенсації.

Документи можна передати:

  • особисто у відділення центру зайнятості;
  • дистанційно через засоби е-комунікацій;
  • через е-кабінет роботодавця на порталі Державної служби зайнятості.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки раніше підрахували, що близько 8 мільйонів громадян не працюють і навіть не шукають роботу. Відомо, хто саме входить в це число. 

Також ми писали про посилення вимог для отримання статусу безробітного під час війни. На нього зможуть претендувати особи працездатного віку до призначення пенсії, які не мають доходу, готові до роботи.

зарплати робота фінансова допомога безробіття центр зайнятості

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:48 У Харкові зафіксували новий температурний рекорд за 24 роки

14:43 Рамштайн-2025 — чим важливий для Одеси

14:30 Держдопомога роботодавцям — хто може отримати 8 тис. грн

14:26 Солом'янський район Києва затопило окропом — фото та відео

14:22 У Путіна висловились про переговори з Трампом

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:08 Міноборони перевірило забезпечення бригади на сході — результати

14:07 У Чорне море потрапив особливий мазут — в чому небезпека

14:07 Синоптик Діденко попередила декілька областей про раптовий холод

14:04 Нардеп розкритикував штрафи юнаків за неоновлені дані в ТЦК

14:04 Київстар звинуватили в переданні номера стороннім особам — деталі

14:48 У Харкові зафіксували новий температурний рекорд за 24 роки

14:43 Рамштайн-2025 — чим важливий для Одеси

14:30 Держдопомога роботодавцям — хто може отримати 8 тис. грн

14:26 Солом'янський район Києва затопило окропом — фото та відео

14:22 У Путіна висловились про переговори з Трампом

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:08 Міноборони перевірило забезпечення бригади на сході — результати

14:07 У Чорне море потрапив особливий мазут — в чому небезпека

14:07 Синоптик Діденко попередила декілька областей про раптовий холод

14:04 Нардеп розкритикував штрафи юнаків за неоновлені дані в ТЦК

14:04 Київстар звинуватили в переданні номера стороннім особам — деталі

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки "мінімалка" в ЄС більша ніж Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

Text

13:19 Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Text

12:43 Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

Text

12:17 Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

Text

10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Text

00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Text

21:59 Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

Text

19:46 Військовий розповів історію побратима, який пішов у СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності