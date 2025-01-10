Робота в Україні — хто отримає компенсації на оплату праці безробітних у 8 тис. грн

Трудова книжка у руках. Фото: kadrovik.ua

В Україні роботодавці, які працевлаштовують громадян на основі направлення центрів зайнятості у статусі офіційних безробітних, мають право на чималі компенсації від держави оплаті праці. Відомо, які суми передбачені у 2025 році.

Відповідне право прописане у законі "Про зайнятість населення".

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Правила надання компенсацій на оплату праці безробітних

Згідно з нормами закону, якщо роботодавець працевлаштував громадянина, направленого центром зайнятості у статусі безробітного понад один місяць, йому передбачена часткова компенсація витрат на заробітну плату.

Такі правила стосуються роботодавців, які працевлаштують певних категорій осіб. А саме:

особи з інвалідністю не пенсійного віку;

учасники бойових дій;

особи, яким до пенсії за віком лишається до п’яти років.

Також законодавство вимагає, що термін працевлаштування таких осіб роботодавцем має становити не менше одного року.

Які суми компенсацій за працевлаштування у 2025 році

У 2025 році розмір компенсації за працевлаштування громадян, направлених центрами зайнятості, становить 50% фактичних витрат на оплату праці.

При цьому сума не може бути більшою від мінімальної заробітної платні, передбаченої законодавством на час здійснення відповідної виплати.

Цьогоріч мінімальна заробітна платна залишилась на рівні попереднього року. Тобто компенсація за надання роботи офіційному безробітному може становити до 8 тис. грн.

Загальна тривалість надання таких компенсацій становить шість місяців протягом року.

Для отримання компенсації роботодавець має подати до центру зайнятості за місцем провадження діяльності заяву про надання компенсації.

Документи можна передати:

особисто у відділення центру зайнятості;

дистанційно через засоби е-комунікацій;

через е-кабінет роботодавця на порталі Державної служби зайнятості.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки раніше підрахували, що близько 8 мільйонів громадян не працюють і навіть не шукають роботу. Відомо, хто саме входить в це число.

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