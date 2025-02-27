Трудоустройство лиц с инвалидностью в Украине — как изменились правила

Человек собеседовании в офисе. Фото: Freepik

В Украине обновили правила трудоустройства лиц с инвалидностью. Новые нормы дают право выбора для работодателей: дать такому человеку рабочее место или cделать целевой взнос в Фонд соцзащиты.

Это предусматривает законопроект №5344-д, подписанный президентом Владимиром Зеленским.

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Как отмечают авторы инициативы, цель нововведений — увеличить количество целевых поступлений на соцзащиту людей, имеющих инвалидность.

Заработают новые нормы с 1 января 2026 года, в связи с этим в текущем году будут действовать старые правила как по выполнению норматива по обеспечению лиц с инвалидностью рабочим местом, так и по уплате штрафов за нарушение такого требования.

С нового года работодатели будут иметь альтернативу в поддержке людей с инвалидностью:

трудоустройство людей с инвалидностью (одно рабочее место в компанию со штатом от 8 до 25 работников; 2% рабочих мест — для тех, у кого основной вид деятельности — реабилитация или уход за лицами с инвалидностью; 4% рабочих мест — для компаний со штатом более чем 25 человек);

уплата целевого взноса для поддержки трудоустройства лиц с инвалидностью в Фонд соцзащиты лиц с инвалидностью.

Не будут платить взносы работодатели, у которых:

среднеучетное число штатных работников учетного состава в календарном квартале не превышает восьми работников;

среднеучетное число штатных рабочих учетного состава в календарном квартале составляет восемь и более человек и которые выполнили требование по нормативу предоставления рабочих мест лицам с инвалидностью;

иностранные диппредставительства и консульские учреждения.

Размер взноса за нетрудоустройство лиц с инвалидностью

Сумму взноса будут считать следующим образом. Необходимо умножить:

40% среднемесячной зарплаты календарного квартала, рассчитанной на одного работника;

количество месяцев в квартале;

разницу между нормативом и среднеучетным числом штатных работников — лиц с инвалидностью (выполненным нормативом) за квартал, на основе требований по размеру оплаты труда.

Во время военного положения сумму взноса установят на уровне 50% базового размера.

Напомним, размер минимальной зарплаты в 2025 году будет составлять 8 тыс. гривен. Правительство не намерено делать никаких изменений относительно минимальных гарантий.

Также мы писали, что ждет работодателя в случае, если работник травмировался на производстве. Законодательство предусматривает, что предприятие должно регистрировать все травмы и несчастные случаи.