Штрафы для бизнеса — кому грозит наказание за нарушения в трудоустройстве

Работники находятся в офисе. Фото: Freepik

Украинские работодатели должны придерживаться установленного законодательством требования по трудоустройству лиц с инвалидностью в 2025 году. В случае его игнорирования норматива — грозят штрафы.

Это предусмотрено законом №875 "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

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Согласно ст. 19 закона, установлены нормативы рабочих мест для лиц с инвалидностью для предприятий и организаций, физлиц, использующих наемный труд. Норматив составляет 4% среднеучетной численности штатных работников учетного состава за один год, если количество составляет от 8 до 25 человек, — одно рабочее место.

Если работодатель будет игнорировать установленный законом норматив по трудоустройству лиц с инвалидностью, то получит штрафы. Размер финансовых санкций зависит от численности работников в компании.

Штрафы за нетрудоустройство лиц с инвалидностью

Расчет штрафных санкций проводят по определенным правилам. А именно:

для предприятий и физлиц, где работает от 8 до 15 человек, размер санкций за рабочее место, предназначенное и не занятое лицом с инвалидностью, определяют в сумме половины средней годовой зарплаты на соответствующем предприятии;

компании, где среднеучетное количество работающих лиц с инвалидностью меньше, чем установлено нормативом, ежегодно уплачивают Фонду соцзащиты лиц с инвалидностью административно-хозяйственные санкции, сумму которых определяют в размере средней годовой зарплаты на соответствующем предприятии за каждое рабочее место, предназначенное и не занятое лицом с инвалидностью.

Компании должны уплачивать санкции самостоятельно в срок до 15 апреля года, следующего за годом, когда произошло нарушение.

Штрафы не применяют к предприятиям, которые полностью финансируются из государственного/местных бюджетов.

Напомним, в Украине предусмотрена ответственность за нарушение порядка и сроков выплаты зарплаты. В соответствии со ст. 265 Кодекса законов о труде, за нарушение свыше месяца или выплату не в полном объеме грозят немалые штрафы.

Ранее мы рассказывали, что минимальная зарплата в стране является гарантированным размером оплаты труда за выполненную норму работы (в 2025 году — 8 тыс. грн). От нее зависят должностные оклады, больничные, декретные выплаты, а также размеры штрафов.