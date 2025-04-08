Налоги для работодателей — кто и почему будет платить меньше

Человек держит в руке деньги и карточку Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине хотят снизить налоговую нагрузку на работодателей, на предприятиях которых работают пожилые люди. Так появятся условия для того, чтобы украинцы работали дольше, а не выходили на пенсию в 60 и 65 лет.

Об этом сказала в интервью Украинскому Радио министр социальной политики Оксана Жолнович.

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Что изменится

Правительство рассматривает, в частности, разрешить работодателям платить в бюджет только часть единого социального взноса (ЕСВ). Также в планах — снизить размер налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В то же время Жолнович объяснила, почему государству выгодно, чтобы его граждане работали на несколько лет дольше.

"Если работник уходит на пенсию, он больше не приносит налогов, а если остается работать, то это выгодно и для экономики", — сказала она.

К тому же это может быть полезным и для самих украинцев. Так, благодаря более длительной работе граждане будут дольше участвовать в активной жизни общества. А это, как считают в Минсоце, помогает людям оставаться здоровыми и замедляют процесс старения.

О чем еще стоит знать

В Украине до 2028 года будут увеличивать требования для страхового стажа, который учитывают при выходе граждан на пенсию. Например, в 2025 году установлены следующие требования:

Для выхода на пенсию в 60 лет — не менее 32 лет страхового стажа.

Для пенсии в 63 года — от 22 до 32 лет страхового стажа.

Для пенсии в 65 лет — 15 лет страхового стажа.

Однако уже через три года граждане, которые захотят выйти на пенсию в 60 лет, должны будут накопить для этого 35 лет стажа.

Ранее мы рассказывали, что у украинцев могут отобрать ранее назначенные пенсии. Чтобы избежать проблем, гражданам нужно сообщать ПФУ о некоторых важных изменениях.

Также напомним, с 1 апреля пересчитают выплаты для граждан, которые продолжают работать после выхода на пенсию. Но не все пенсионеры начнут получать большие суммы.