Податки для роботодавців — хто і чому платитиме менше

Людина тримає в руці гроші і картку Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні хочуть знизити податкове навантаження на роботодавців, на підприємствах яких працюють люди похилого віку. Так з'являться умови для того, щоби українці працювали довше, а не виходили на пенсію у 60 та 65 років.

Про це сказала в інтерв'ю Українському Радіо міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

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Що зміниться

Уряд розглядає, зокрема, дозволити роботодавцям сплачувати до бюджету тільки частину єдиного соціального внеску (ЄСВ). Також в планах знизити розмір податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Водночас Жолнович пояснила, чому державі вигідно, щоби її громадяни працювали на кілька років довше.

"Якщо працівник йде на пенсію, він більше не приносить податків, а якщо залишається працювати, то це вигідно і для економіки", — сказала вона.

До того ж це може бути корисним й для самих українців. Так, завдяки тривалішій роботі громадяни будуть довше брати участь в активному житті суспільства. А це, як вважають у Мінсоці, допомагає людям залишатися здоровими та уповільнюють процес старіння.

Про що ще варто знати

В Україні до 2028 року збільшуватимуть вимоги для страхового стажу, який враховують під час виходу громадян на пенсію. Наприклад, у 2025 році встановлені такі вимоги:

Для виходу на пенсію у 60 років — щонайменше 32 роки страхового стажу.

Для пенсії у 63 роки — від 22 до 32 років страхового стажу.

Для пенсії у 65 років — 15 років страхового стажу.

Однак вже за три роки громадяни, які захочуть вийти на пенсію у 60 років, повинні будуть накопичити для цього 35 років стажу.

Раніше ми розповідали, що в українців можуть відібрати раніше призначені пенсії. Аби уникнути проблем, громадянам потрібно повідомляти ПФУ про деякі важливі зміни.

Також нагадаємо, з 1 квітня перерахують виплати для громадян, які продовжують працювати після виходу на пенсію. Але не усі пенсіонери почнуть отримувати більші суми.