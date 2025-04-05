Мінімальна пенсія в Україні — скільки платять пенсіонерам у 2025 році

Пенсіонер йде по вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Відповідно до українського законодавства, термін "мінімальна пенсія" закріплює право непрацюючих пенсіонерів або громадян, яким бракує страхового стажу для пенсії за віком, отримувати державну соціальну допомогу. Ці виплати є найменшими, оскільки залежать від прожиткового мінімуму.

У 2025 році прожитковий мінімум становить 2 361 грн, зазначається на порталі Дія.

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Українці отримують державну соціальну пенсію лише після того, як досягнуть пенсійного віку. При цьому в оформленні виплати можуть й відмовити, якщо з'ясується, що претендент має додатковий дохід або його майно перевищує встановлені обмеження. Існують й інші причини для відмови. Наприклад:

громадянин здійснював задорогі покупки — якщо за останні шість місяців він купив товарів або послуг на суму понад 50 тис. грн;

українець володіє майном — якщо у заявника або його сім'ї є більш ніж одна квартира або автомобіль;

дохід людини перевищує норму — якщо середній місячний дохід сім'ї за останні пів року є більшим за прожитковий мінімум (у 2025 році — 2 361 грн).

Що ще варто знати

З 2025 року громадяни України, незалежно від місця свого перебування, отримуватимуть пенсійні виплати на єдиних умовах. Так, внутрішньо переміщені особи (ВПО), українці за кордоном та на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), зможуть отримувати свої гроші не тільки у державному Ощадбанку.

Крім того, люди, які виїхали за кордон або залишилися в окупації, щорічно до 31 грудня повинні проходити фізичну ідентифікацію для отримання своїх пенсій. Якщо пенсіонер з ТОТ не пройшов ідентифікацію, йому потрібно виконувати хоча б одну фінансову операцію кожні пів року.

Виплата пенсій громадянам на ТОТ або тим, хто виїхав, здійснюється за однієї важливої умови: українці повинні підтвердити, що не отримували російську пенсію. Для цього потрібно подати до ПФУ заяву у довільній формі.

Раніше стало відомо, що українцям, які потрапили в полон до росіян, зараховуватимуть період перебування в полоні до страхового стажу. Таким чином люди збережуть за собою право на отримання належних пенсійних виплат.

Також ми розповідали, як українцям ще до виходу на пенсію подбати отримання більших виплат. Для цього можна скористатися одразу кількома варіантами.