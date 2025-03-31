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Пенсіонерів попередили, кому загрожує повернення виплат в ПФУ

31 березня 2025 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії можна втратити — коли ПФУ може забрати нараховані суми
Жінка пенсійного віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

Українців закликали своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду про зміни обставин, які можуть вплинути на розмір пенсій та соціальної допомоги. Кошти порушників підлягатимуть обов'язковому поверненню.

Про це повідомили в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як пояснили у фонді, для забезпечення коректного розрахунку соцвиплат громадянам необхідно повідомляти про важливі зміни органи Пенсійного фонду не пізніше десятиденного терміну. А саме, якщо змінилась інформація щодо:

  • паспорта громадянина;
  • прізвища, імені;
  • контактної інформації;
  • банківських реквізитів;
  • працевлаштування чи звільнення з роботи;
  • відкриття чи припинення підприємницької діяльності.

"Неповідомлення або несвоєчасне інформування про зміни обставин може призвести до незаконних виплат коштів, які підлягають обов'язковому поверненню органам Пенсійного фонду України", — наголосили у ПФУ.

Як повідомити ПФУ про зміни та самостійно внести корективи

Громадяни можуть повідомити Пенсійний фонд про зміни, які впливають на соцвиплати, у кілька способів:

  • через е-кабінет на порталі Пенсійного фонду;
  • через особисте звернення до терорганів ПФУ;
  • через пошту, надіславши документи рекомендованим листом;
  • через роботодавця, якщо зміни пов’язані із працевлаштуванням.

Зокрема, громадяни можуть самостійно змінити дані в Реєстрі застрахованих осіб на порталі е-послуг.

 

Нагадаємо, у квітні в країні передбачається перерахунок пенсій громадянам, які продовжують працювати. Однак саме нарахування виплат слід очікувати у червні одразу за кілька місяців.

Також ми розповідали, що 70-річні громадяни зможуть отримати більші виплати за умови дотримання деяких критеріїв у 2025 році. Вікові надбавки можуть досягати майже 600 гривень.

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