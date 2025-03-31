Пенсії можна втратити — коли ПФУ може забрати нараховані суми

Жінка пенсійного віку. Фото: Freepik

Українців закликали своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду про зміни обставин, які можуть вплинути на розмір пенсій та соціальної допомоги. Кошти порушників підлягатимуть обов'язковому поверненню.

Про це повідомили в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як пояснили у фонді, для забезпечення коректного розрахунку соцвиплат громадянам необхідно повідомляти про важливі зміни органи Пенсійного фонду не пізніше десятиденного терміну. А саме, якщо змінилась інформація щодо:

паспорта громадянина;

прізвища, імені;

контактної інформації;

банківських реквізитів;

працевлаштування чи звільнення з роботи;

відкриття чи припинення підприємницької діяльності.

"Неповідомлення або несвоєчасне інформування про зміни обставин може призвести до незаконних виплат коштів, які підлягають обов'язковому поверненню органам Пенсійного фонду України", — наголосили у ПФУ.

Як повідомити ПФУ про зміни та самостійно внести корективи

Громадяни можуть повідомити Пенсійний фонд про зміни, які впливають на соцвиплати, у кілька способів:

через е-кабінет на порталі Пенсійного фонду;

через особисте звернення до терорганів ПФУ;

через пошту, надіславши документи рекомендованим листом;

через роботодавця, якщо зміни пов’язані із працевлаштуванням.

Зокрема, громадяни можуть самостійно змінити дані в Реєстрі застрахованих осіб на порталі е-послуг.

Нагадаємо, у квітні в країні передбачається перерахунок пенсій громадянам, які продовжують працювати. Однак саме нарахування виплат слід очікувати у червні одразу за кілька місяців.

Також ми розповідали, що 70-річні громадяни зможуть отримати більші виплати за умови дотримання деяких критеріїв у 2025 році. Вікові надбавки можуть досягати майже 600 гривень.