Пенсії можна втратити — коли ПФУ може забрати нараховані суми

Пенсіонерів попередили, кому загрожує повернення виплат в ПФУ
Українців закликали своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду про зміни обставин, які можуть вплинути на розмір пенсій та соціальної допомоги. Кошти порушників підлягатимуть обов'язковому поверненню.
Про це повідомили в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).
Коли пенсіонери можуть втратити нараховані кошти
Як пояснили у фонді, для забезпечення коректного розрахунку соцвиплат громадянам необхідно повідомляти про важливі зміни органи Пенсійного фонду не пізніше десятиденного терміну. А саме, якщо змінилась інформація щодо:
- паспорта громадянина;
- прізвища, імені;
- контактної інформації;
- банківських реквізитів;
- працевлаштування чи звільнення з роботи;
- відкриття чи припинення підприємницької діяльності.
"Неповідомлення або несвоєчасне інформування про зміни обставин може призвести до незаконних виплат коштів, які підлягають обов'язковому поверненню органам Пенсійного фонду України", — наголосили у ПФУ.
Як повідомити ПФУ про зміни та самостійно внести корективи
Громадяни можуть повідомити Пенсійний фонд про зміни, які впливають на соцвиплати, у кілька способів:
- через е-кабінет на порталі Пенсійного фонду;
- через особисте звернення до терорганів ПФУ;
- через пошту, надіславши документи рекомендованим листом;
- через роботодавця, якщо зміни пов’язані із працевлаштуванням.
Зокрема, громадяни можуть самостійно змінити дані в Реєстрі застрахованих осіб на порталі е-послуг.
Нагадаємо, у квітні в країні передбачається перерахунок пенсій громадянам, які продовжують працювати. Однак саме нарахування виплат слід очікувати у червні одразу за кілька місяців.
Також ми розповідали, що 70-річні громадяни зможуть отримати більші виплати за умови дотримання деяких критеріїв у 2025 році. Вікові надбавки можуть досягати майже 600 гривень.
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