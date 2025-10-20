Работа по совместительству в Украине — правила оплаты и предоставления отпусков в 2025 году

Работники на заводе. Фото: Freepik

В Украине правила оплаты труда и назначения отпусков на работе по совместительству имеют свои особенности. В частности, известно, обязан ли работник брать отпуск на двух работах одновременно, и когда не предусмотрены отпускные.

Соответствующие правила содержатся в статье 102-1 Кодекса законов о труде (КЗоТ).

Реклама

Читайте также:

Правила работы по совместительству в 2025 году

Согласно нормам трудового кодекса, выполнение работниками другой работы, кроме основной, по договору в свободное от работы время, называется работой по совместительству. Главным условием выполнения такого труда является соблюдение графика основной работы.

Законодательство предусматривает несколько видов совместительства:

внутреннее, когда работник выполняет дополнительную работу на том же предприятии;

внешнее, когда дополнительные обязанности выполняет в другой компании.

Кроме того, такой характер труда предусматривает следующее:

Работа по совместительству может быть или одинаковой с основным местом, или иной; Период оформления совместительства возможен как на неограниченный срок, так и на конкретный. Число мест работы по совместительству в законе является неограниченным. Работа по совместительству возможна с полной и неполной занятостью. Ее можно выполнять до и после времени основной работы.

Относительно оплате труда совместителей, то она зависит исключительно от фактически выполненной работы. В частности, для внутреннего совместительства определяется отдельно от основной зарплаты.

С такой заработной платы аналогично высчитывают налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в 18% и военный сбор (ВС) по ставке 5%.

Нюансы в предоставлении отпуска по совместительству

Действующие нормы законодательства (Закона об отпусках) не содержат ограничений по предоставлению отпуска совместителям. Работники, заключившие трудовые договоры на работу по совместительству, считаются наемными работниками, в связи с этим имеют право на оплачиваемый ежегодный отпуск. Работа на условиях неполного рабочего дня или недели не предусматривает сокращения ежегодного отпуска.

При этом работники, работающие по совместительству, не обязаны брать отпуск в то же время, что и по основному месту работы. То есть, можно уйти в отпуск по основной работе, работая по совместительству, или наоборот.

Если срок отпуска по основной работе превысит продолжительность работы по совместительству, то работнику предоставят отпуск без сохранения зарплаты.

Также важно то, что право на отпуск привязано к наличию трудовых отношений, поэтому сотрудничество с компаниями по договору гражданско-правового характера, не даст права на отпуск.

Ранее мы писали, что у медработников образовательных учреждений повышение зарплаты в 2025 году не предвидится. Больше получат только медики в прифронтовых районах на 20%.

Еще мы рассказывали, предполагается ли индексация зарплаты в ноябре этого года. Государственная служба статистики обнародовала индекс инфляции, к которому привязано осовременивание выплат.